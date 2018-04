Capelli super star | ristrutturazione di primavera

vanityfair

(Di mercoledì 11 aprile 2018) L’articolo è pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair in edicola da mercoledì 4 aprile Non so se i vostrihanno passato l’inverno indenni: dopo una stagione di tinte pastello, tra unicorni e arcobaleni, piastre e ferri di ogni dimensione, bleaching – tanto bleaching – che ci ha succhiato la cheratina dall’anima pur di ottenere schiariture estreme, forse anche voi, come me, sentite il bisogno di un momento di calma per ricostruire ciò che abbiamo distrutto, per ridare corpo là dov’è rimasto solo uno scheletro secco. Tranquille però: quel saltare da un look all’altro fino a ritrovarsi con dei bastoncini al posto deiè una scena già vista anche nella vita delle celeb, che per esigenze di copione cambiano spesso colore, forma e piega. LEGGI ANCHECome evitare la spuntatina LEGGI ANCHEIl fascino deilunghi a lezione dalleE allora vediamola così: quel vissuto ci ...