Canottaggio | Memorial d’Aloja 2018 | i 97 convocati dell’Italia Ancora non ufficiali le

oasport

: #Canottaggio - Diramate le convocazioni dei regionali per il Memorial d’Aloja - TremilasportWeb : #Canottaggio - Diramate le convocazioni dei regionali per il Memorial d’Aloja - Cremonaoggi : Canottaggio, 5 atleti cremonesi tra gli azzurri che partecipano al 32° Memorial Paolo d’Aloja -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Saranno 97 gli azzurri in gara al Memoria d’Aloja di: il DT Francesco Cattaneo ha diramato le convocazioni pur non svelando le formazioni che comporranno i vari equipaggi. Tale annuncio, infatti, verrà dato domani, in sede di presentazione della manifestazione alla stampa. Di seguito l’elenco completo degli italiani al via. SENIOR MASCHILE E FEMMINILE: Andrea Panizza (AS Moto Guzzi), Ilaria Broggini, Veronica Calabrese (Canottieri Gavirate), Leonardo Pietra Caprina, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Beatrice Millo (CC Saturnia), Salvatore Monfrecola (CN Posillipo), Kiri Tontodonati (Cus Torino), Mario Paonessa, Romano Battisti, Francesco Fossi, Domenico Montrone, Paolo Perino, Luca Rambaldi, Simone Venier (Fiamme Gialle), Emanuele Fiume (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), ...