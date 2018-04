Canone Rai | chi ha diritto all' esenzione | l' infografica dell' Agenzia delle Entrate

Chi non deve pagare il Canone Rai : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato di recente il nuovo modello per l'esenzione dal Canone Rai per le...

Canone Rai - come chiedere l’esenzione e il rimborso con i nuovi modelli : L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo provvedimento con indicazioni operative e un nuovo modello per chiedere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai da parte degli over 75 con un reddito fino a 8mila euro. Nello stesso provvedimento l’Agenzia ha deinito anche il nuovo modello di rimborso di chi ha già pagato il Canone, pur avendo diritto all’esenzione. Vediamo tutte le novità per richiedere l’esenzione o ...

Dall’abolizione del Canone Rai allo Ius Soli : le proposte di legge già presentate alla Camera : Abolizione del Cnel, del canone Rai e dei vitalizi; norme a tutela degli animali; legittima difesa; elezione diretta del capo dello Stato e riforme costituzionali; istituzioni di nuove commissioni parlamentari d'inchiesta: c'è di tutto tra i primi progetti di legge annunciati alla Camera dei deputati nei primi giorni della diciottesima legislatura.Continua a leggere