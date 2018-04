Cannes 2018 | il poster ufficiale è un omaggio appassionato al cinema di Godard

Festival di Cannes 2018 - ecco il poster ufficiale : omaggio a Jean-Luc Godard - Anna Karina e Jean-Paul Belmondo : Il Festival di Cannes (8-19 maggio) rende omaggio a Jean-Luc Godard e dedica il poster ufficiale della sua 71° edizione a Il bandito delle 11 (1965). COMMUNIQUE OFFICIEL: L’affiche du Festival de Cannes 2018… c’est une femme et un homme qui s’embrassent. #Cannes2018 Maquette: © Flore Maquin / Photo: Anna Karina et Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le fou © Georges Pierre Plus d’infos : https://t.co/OPaHGqIxbb ⬇ENG⬇ ...

In attesa della conferenza stampa : cosa sappiamo di Cannes 2018 - Cannes 2018 - : Mercoledì 11 Aprile 2018, Si terrà domani, 12 aprile, anche in diretta streaming, la conferenza stampa del 71° Festival di Cannes, notoriamente l'unica manifestazione che riesce ad essere estremamente glam e completamente cinefila allo stesso tempo. La kermesse che ...

La nuova serie di Patrick Dempsey - La verità sul caso Harry Quebert - presentata a Cannes Series 2018 (foto) : Al Palais des Festivals di Cannes è stata presentata in anteprima la nuova serie di Patrick Dempsey, La verità sul caso Harry Quebert, che sarà trasmessa nei prossimi mesi negli Stati Uniti sul canale Epix. La miniserie con protagonista l'ex McDreamy di Grey's Anatomy ha debuttato sabato 7 aprile a Cannes series 2018, la prima edizione del Festival di Cannes tutto incentrato sulle serie tv, con dieci titoli in concorso provenienti da mezzo ...

Cannes 2018 : Netflix minaccia di ritirare cinque film dal festival : La faida tra Netflix e Cannes si fa sempre più ingombrante giorno dopo giorno. Vanity Fair ha riportato che il gigante dello streaming sta minacciando di ritirare cinque film dal festival dopo l'annuncio che solo i film che usciranno nelle sale cinematografiche francesi potranno competere nel Concorso Ufficiale. I cinque ...

Cannes 2018 - debutta in anteprima Solo A Star Wars Story - film diretto da Ron Howard : Sarà un'anteprima mondiale attesissima quella che porterà al Festival di Cannes 2018, in programma dall'8 al 19 maggio, l'atteso spin off della saga interstellare Star Wars creata nel 1977 da George ...

Everybody Knows apre il Festival di Cannes 2018 Video : La kermesse sara' ricca di anteprime e grandi sorprese, proiezioni, red carpet, photocalling e tutto ciò che rende grande da oltre 70 anni questa manifestazione, dieci giorni di indimenticabile cinema. Il Festival di Cannes Nasce negli anni trenta, quando Jean Zay, ministro francese della pubblica istruzione e delle belle arti, propone la creazione a Cannes di un Festival cinematografico di livello internazionale. La prima edizione si tiene nel ...

Cannes 2018/ Penelope Cruz e Javier Bardem inaugurano il Festival : Cate Blanchett presidente di giuria : Cannes 2018, Penelope Cruz e Javier Bardem inaugurano il Festival: Cate Blanchett presidente di giuria; gli attori spagnoli protagonisti del film "Everybody Knows".(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:07:00 GMT)

Cannes 2018 : Penélope Cruz e Javier Bardem apriranno il Festival con Everybody Knows di Asghar Farhadi - Best Movie : Interpretato, tra gli altri, anche da Javier Bardem , Bárbara Lennie , Ricardo Darin , e Imma Cuesta , Everybody Knows non ha ancora attualmente una data di distribuzione nel resto del mondo. Fonte: ...

Cannes 2018 - apertura per la coppia Bardem - Cruz e il loro 'Everybody Knows' - Cinema - Spettacoli : Dopo la serata dei César, che ha visto sfilare a Parigi la coppia di attori spagnoli per il premio alla carriera a Penelope Cruz, Javier Bardem e la moglie saranno i protagonisti dell'apertura di ...

Cannes 2018-Netflix - storia di un divorzio annunciato : ... giustificandosi e dando le colpe alle leggi francesi , in Francia se un film esce in sala, anche per un giorno solo, deve aspettare tre anni per essere distribuito dalle piattaforme di streaming o ...

Netflix fuori dal Festival di Cannes 2018 / La piattaforma streaming bandita dalla competizione - ecco perché : Netflix fuori dal Festival di Cannes 2018: la piattaforma streaming bandita dalla competizione, ecco perché e le parole di Thierry Frémaux a tal proposito.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:39:00 GMT)

Cannes 2018 - al bando i film di Netflix e i selfie : Alla prossima edizione di Cannes in partenza a maggio non saranno ammessi i titoli della piattaforma di streaming né le foto sul tappeto rosso