Camera | Delrio | Salvini e Di Maio credono istituzioni siano casa loro

Camera - istituita la commissione speciale. Il leghista Giorgetti verso la presidenza - Delrio : “Pd ancora fuori” : E’ scontro anche sulla presidenza della commissione speciale della Camera. Mentre i partiti cercano, per ora invano, un’intesa in vista del secondo giro di consultazioni al Colle, le tensioni si concentrano su una delle ultime poltrone rimaste da assegnare. In pole c’è il leghista Giancarlo Giorgetti che, secondo le ultime ricostruzioni, potrebbe essere eletto con l’accordo tra M5s e centrodestra che già ha portato ...

Camera : Delrio - presidenza commissione Def vada al Pd : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Nella scorsa legislatura, la presidenza delle commissione speciale andò al presidente della commissione Bilancio della precedente legislatura. Ci aspettiamo che venga rispettata questa prassi”. Lo ha detto il presidente del gruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. I dem chiedono quindi che la presidenza della commissione speciale sul Def, ...

Camera - Delrio : non rispettato voto Paese : 18.26 La composizione dell'ufficio di presidenza della Camera "non rispetta il voto degli italiani". Così il capogruppo del Pd a Montecitorio, Delrio, dopo il voto che non ha visto eletti dem tra i questori e i segretari d'Aula. "Il Pd è la seconda forza parlamentare e ha un solo rappresentante", aggiunge riferendosi a Rosato, eletto vicepresidente. "Centrodestra e M5S sono partiti con il piede sbagliato, questa è la casa di tutti gli ...

Pd Capigruppo Camera e Senato/ Eletti Marcucci e Delrio : non mancano le polemiche - ma non dalla minoranza... : Forza Italia Capigruppo Camera e Senato: Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini prendono il posto di Renato Brunetta e Paolo Romani. Quest'ultimo dice:"Io sconfitto? Sono Araba Fenice..."(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:59:00 GMT)

Pd - Graziano Delrio eletto capogruppo alla Camera. Il renziano Andrea Marcucci proposto per il Senato : Graziano Delrio sarà il capogruppo del Pd alla Camera nella legislatura appena iniziata. Il ministro dei Trasporti uscente è stato eletto per acclamazione dall’assemblea dei deputati dem. Andrea Marcucci è il secondo nome proposto dal reggente Maurizio Martina per il Senato. La coppia di nomi ha rappresentato la mediazione per evitare di andare alla conta, con i renziani pronti al voto segreto, forti di almeno 32 voti su 54 al Senato e di ...

