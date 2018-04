Cambridge Analytica | “Mai violato la legge né hackerato Facebook”

Zuckerberg - Facebook vince primo round al Congresso Usa/ Cambridge Analytica si difende - “nessun hackeraggio” : Facebook, Zuckerberg al Congresso Usa: il CEO del noto social network all'audizione al Senato ha risposto sullo scandalo dati Cambridge Analytica, ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:32:00 GMT)

Zuckerberg : "Colpa mia - poca prevenzione" | "Chiaro errore con Cambridge Analytica" : Il Ceo e fondatore di Facebook ha ammesso: "E' ovvio che non abbiamo fatto abbastanza per prevenire l'uso improprio dei dati"

Facebook-Cambridge Analytica - Zuckerberg ribadisce : 'E' stato un mio errore - mi dispiace' : "Ci sarà sempre una versione gratuita di Facebook, la nostra missione è connettere le persone ovunque nel mondo, riunirle, e per farlo crediamo che dobbiamo fornire un servizio che tutti possono ...

Tra scuse e incertezze - Zuckerberg parla al Senato Usa sul caso Facebook - Cambridge Analytica : Teso, nervoso, senza felpa ma con una giacca blu e una cravatta violacea, Zuckerberg alla fine è arrivato al suo giorno più difficile. L’audizione alla Commissione Commercio del Senato americano per lo scandalo Cambridge Analytica è ancora in corso, ma non sembra davvero una visita di cortesia. Il Senatore John Thune, a un certo punto, ha fatto cen...

Facebook - ecco lo strumento per sapere se il vostro account è stato coinvolto nello scandalo Cambridge Analytica : ecco lo strumento messo a disposizione da Facebook Facebook, ecco lo strumento per sapere se il vostro account è stato coinvolto nello scandalo Cambridge Analytica Facebook ha annunciato, nei giorni ...

Scoprite se Cambridge Analytica ha usato i vostri dati in attesa che Facebook applichi nuove regole : Facebook sta per introdurre nuove limitazioni che impediranno alle app di terze parti di accedere ai dati degli utenti dopo 90 giorni di inutilizzo. Nel frattempo potete scoprire se anche i vostri dati sono finiti in pasto a Cambridge Analytica. L'articolo Scoprite se Cambridge Analytica ha usato i vostri dati in attesa che Facebook applichi nuove regole proviene da TuttoAndroid.

Come sapere se i tuoi dati sono state condivisi da Cambridge Analytica : Facebook ha messo ha disposizione una pagina in cui ciascun utente può controllare se le sue informazioni sono state passate a Cambridge Analytica. Secondo le ricostruzioni, infatti, i dati passati all’azienda non erano solo di chi ha materialmente utilizzato un’app (“This Is Your Digital Life”), ma anche quelli di tutti gli amici, per un totale di (pare) 87 milioni di account in tutto il mondo. Basta cliccare qui, da un ...

