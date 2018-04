seguonews

: Caltanissetta, 'Riti e passione - Giovani per la Settimana Santa': raggiunte migliaia di persone - Seguo News - SeguoNews : Caltanissetta, 'Riti e passione - Giovani per la Settimana Santa': raggiunte migliaia di persone - Seguo News -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Per l'anno 2018 le attività in stretto contattato con ipasquali svolti dall'associazione, non si sono fermati soltanto al progetto streaming che li vede impegnati tramite i social, ma si vuole ...