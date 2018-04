Calcoli renali | i consigli per prevenirne l’insorgenza

meteoweb.eu

Bevanda allo zenzero per rimuovere i calcoli renali pulire il fegato e perdere 5 kg

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Isono piccole aggregazioni (depositi) di Sali minerali o altre sostanze cristallizabili che si formano nel tratto urinario. Si sviluppano quando avviene una precipitazione di tali sostanze contenute nelle urine. Come prevenirli? In primis, bevendo moltissima acqua, almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. D’obbligo prestare attenzione a quel che si mangia. Da limitare alcolici, caffè, bibite gasate, energy drink, ma anche i cibi ricchi di ossalato. Si tratta per lo più di vegetali benefici per l’organismo, da ridurre drasticamente nelle persone che presentano iperossaluria, ossia un eccesso di ossalato di calcio nelle urine: spinaci, rabarbaro, barbabietola rossa, pomodori vedi, tè verde, semi di sesamo, cacao in polvere, cioccolato. Da limitare l’apporto di sodio, quindi gli alimenti salati; consumando con modrazione cibi ricchi di calcio (es. latticini). Da limitare il ...