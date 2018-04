Calciomercato : da FIFA uno stop ai prestiti? Video : Uno stop ai #prestiti nel calcio che conta. Questa l’indiscrezione che, da un paio di giorni, è rimbalzata dalla Francia all’Italia. E tante societa' del circo pallonaro nostrano potrebbero iniziare a tremare. Per l’esattezza, lo spiffero è venuto fuori direttamente dal cuore pulsante del calcio mondiale, la #FIFA, che ha sede a Zurigo, in Svizzera. Secondo il quotidiano France Football infatti, negli ultimi mesi sarebbero state numerose le ...

FIFA - Infantino cambia il Calciomercato : O quantomeno regolamentare maggiormente le operazioni in entrata e in uscita, preservare l'integrità dello sport più popolare al mondo, aumentarne la trasparenza e preservare un minimo di equilibrio ...

Calciomercato - rapporto Fifa : tanti investimenti sui giovani in Serie A - ma pochi sugli italiani : Il Calciomercato di gennaio non è stato entusiasmante per la Serie A, a differenza invece di quanto accaduto nel resto d'Europa. Record polverizzati e mai così tanti soldi investiti in un mercato da ...

La Fifa rivoluziona il Calciomercato : verso l’addio alla sessione di gennaio : La Fifa rivoluziona il calciomercato: verso l’addio alla sessione di gennaio Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, vuole rivoluzionare il calciomercato. L’idea principale del numero uno del calcio mondiale è quella di cancellare la “finestra” invernale. Infantino, intervistato da l’Equipe, intende anche mettere un limite alle commissioni per agenti e intermediari, introducendo il tetto salariale ...

La Fifa rivoluziona il Calciomercato : verso l'addio alla sessione di gennaio : Il presidente Infantino intende regolare anche le commissioni per gli agenti e non esclude un tetto salariale per i calciatori

Infantino : 'Buffon alla Fifa se smette - in arrivo nuove regole sul Calciomercato' : regole sui trasferimenti, anche per l'immagine del calcio: non è bello che il mondo veda circolare sei miliardi e poi, se le autorità giudiziarie intervengono, si scoprono nero e illegalità. ...