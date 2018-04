Calciomercato Avellino | ufficiale | Bidaoui fino al 2019

Calciomercato Atalanta - Cabezas torna e va all'Avellino : AVELLINO - Dal Panathinaikos all'Avellino , passando nuovamente per l' Atalanta . È questo il percorso tracciato da Bryan Cabezas per torna re in Italia. Il 21enne talentuoso esterno dell'Ecuador si è ...

Calciomercato Avellino - che colpo : l’innesto arriva dal Bologna : Calciomercato Avellino – L’Avellino è in campo per la gara di campionato contro la Cremonese, importante chance per recuperare posizioni in classifica. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul mercato e nelle ultime ore è stato chiuso un colpo importante. Nella giornata di lunedì arriverà l’attaccante Orji Okwonkwo, accordo raggiunto con il Bologna per il prestito. Si tratta di un colpo sicuramente importante per il ...