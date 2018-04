Calcio | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Decisivi gli Europei

oasport

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Il Cio ha ufficializzato ididiper quanto riguarda ilmaschile. Potranno partecipare 16 Nazionali, vediamo nel dettaglio il regolamento. QUANTI ATLETI PARTECIPANO? Parteciperanno 16 squadre, ciascuna composta da 18 calciatori. Possono partecipare soltanto atleti nati dopo il 1° gennaio 1997 ad eccezione di tre fuoriquota per ogni formazione. COME CI SI QUALIFICA: PAESE ORGANIZZATORE – Il Giappone è già qualificato in qualità di Paese organizzatore delledi. EUROPA – Le semifinaliste degliU21 che si disputeranno in Italia nel 2019 avranno il diritto di giocare. Se tra le prime quattro dovesse esserci l’Inghilterra allora si disputerà uno spareggio (connon ancora definiti) per assegnare l’ultimo pass a disposizione. ASIA – I ...