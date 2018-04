Calcio | Europa League 2018 | verso Salisburgo-Lazio I biancocelesti puntano decisi alle

Juventus dittatrice in Italia - agnello in Europa. Lo specchio di un Calcio italiano in declino inesorabile : Juventus dittatrice in Italia ed agnello in Europa? Sembrerebbe proprio di sì. E’ stata lampante la differenza esistente tra la formazione allenata da Massimiliano Allegri e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, nel quarto di finale di Champions League all’Allianz Stadium di Torino. Un 3-0 che non ammette repliche frutto di una superiorità tecnica delle Merengues che, negli ultimi due incontri con i bianconeri, hanno gonfiato la rete ...

Calcio femminile - Champions League 2017-2018 : Wolfsurg e Lione volano in semifinale - Manchester City e Chelsea tra le migliori d’Europa : Nella giornata di ieri si sono disputate le gare di ritorno dei quarti di finale della Uefa Women’s Champions League e gli esiti dei match d’andata non sono mutati. Il Manchester City si è confermato sul campo delle svedesi del Linköping, vincendo con un roboante 5-3. Per le inglesi le marcatrici sono state di Ross al 14′, doppietta di Stanway al 23′ ed al 33′, Beattie al 42′ e Christiansen al 64′. A ...

Sassuolo - Iachini : 'Il Napoli gioca il miglior Calcio d'Europa. Berardi può tornare in Nazionale. Su Politano...' : L'allenatore del Sassuolo , Giuseppe Iachini , ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport : 'Contro il Napoli sicuramente sarà difficile per noi. La società e Sarri hanno costruito una macchina da guerra super e l'unico modo per fermarli è essere perfetti in entrambe le fasi. Contro ...

Calcio e serie Tv - scatta in Europa la portabilità : streaming garantito agli studenti Erasmus : La spesa dei consumatori per i servizi di streaming video in abbonamento è aumentata del 113% all'anno tra il 2010 e il 2014, mentre l'incremento del numero di utenti è stato del 56 % tra il 2014 e ...

Calcio e serie tv in streaming : da aprile potremo guardarli anche nel resto d'Europa : Dal primo aprile potremo usufruire di servizi a pagamento in streaming , come Netflix, Spotify o Sky Go, anche in qualsiasi altro Paese europeo senza alcuna restrizione. Fino ad oggi, infatti, questi ...

Dal Brasile - Perri : 'Sogno di giocare in Europa - seguo il Calcio italiano' : Queste le sue dichiarazioni: 'Sto cercando spazio nel mio club, lavoro molto per questo ma è bello vedere il mio nome in giro per il mondo. seguo il calcio italiano , mi piace la tattica. La scuola ...

FantaCalcio : il giocatore più Magic d'Europa? Immobile sfida Messi e Salah : Ciro Immobile fin qui è il vero mattatore di questa stagione della Magic. L'attaccante della Lazio ha portato 73,5 punti ai giocatori che lo hanno scelto al Fantacalcio tra gol e assist. Dieci in più ...

LIVE Arsenal-Milan - Europa League in DIRETTA : 1-1 - Welbeck pareggia su Calcio di rigore inesistente! : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Arsenal-Milan Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Arsenal-Milan, ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League 2018 di calcio . I rossoneri cercano l'impresa a ...

Calcio - Europa League 2018 : la Lazio si aggrappa ai gol di Immobile per tentare l’impresa a Kiev : Biancocelesti nel gelo d’Ucraina con un unico obiettivo: vincere per strappare il pass per i quarti dell’Europa League 2017-2018. La Lazio è consapevole di dover compiere un’autentica impresa domani, giovedì 15 marzo, allo stadio Olimpijskyj di Kiev per passare il turno nel match di ritorno degli ottavi di finale. Il 2-2 dell’andata all’Olimpico non è un buon viatico per i ragazzi guidati da Simone Inzaghi, che ...

Calcio - Europa League 2018 : Lazio-Dinamo Kiev 2-2 nell’andata degli ottavi di finale. Servirà l’impresa in trasferta : Lazio e Dinamo Kiev impattano per 2-2 nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di Calcio e rimandano ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno, che si giocherà tra sette giorni in Ucraina. Vantaggio ospite con Tsygankov al 52′, pari di Immobile al 54′, poi Anderson firma il sorpasso al 62′. Pari definitivo di Moraes, entrato da poco, al 79′. Rimpianti per un palo di Immobile nel corso ...

LIVE Milan-Arsenal - Europa League 2018 in DIRETTA : San Siro gremito per una grande classica del Calcio europeo : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Milan-Arsenal, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018. La Scala del calcio ospiterà un incontro denso di fascino e di storia tra due compagini che hanno caratterizzato la storia del calcio nel Vecchio Continente. Il Milan, lanciatissimo dopo la conquista della finale di Coppa Italia sconfiggendo la Lazio ai calci di rigore all’Olimpico di Roma, vuol allungare ...

Calcio - Europa League 2018 : la Lazio attende la Dinamo Kiev per proseguire nella tradizione favorevole contro le ucraine : Quello valido per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League di Calcio, che andrà in scena giovedì sera alle 21.05 allo stadio Olimpico di Roma, sarà il terzo confronto tra Lazio e Dinamo Kiev: nelle prime due sfide la formazione biancoceleste è sempre uscita vincitrice. Invece, guardando al bilancio complessivo tra Lazio e squadre ucraine, i biancocelesti hanno sempre vinto in casa nei cinque precedenti confronti, mentre poi ...

Calcio - Europa League 2018 : match dal grande fascino a San Siro - il Milan sfida l’Arsenal per volare verso i quarti : Aria di Champions in un match tra due corazzate del Calcio europeo che fanno fatica a tornare grandi. Milan e Arsenal si sfidano domani, giovedì 8 marzo, alle ore 19.00 a San Siro nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Sarà un confronto tra due compagini che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. Il Milan è in grande ascesa grazie alla cura Gattuso e, dopo uno scialbo avvio di stagione, ora culla ...

