Calabria | esplode bomba in auto | muore 42enne ed un ferito

La 'ndrangheta torna a colpire : una bomba esplode in Calabria - ucciso un 42enne : La 'ndrangheta torna a colpire in Calabria, nel Vibonese. E' stato ucciso nel pomeriggio Matteo Vinci, un informatore farmaceutico di 42 anni che si era candidato alle ultime elezioni comunali. L'attentato è avvenuto a Cervolaro, nei pressi di Limbadi, nel cuore dell’entroterra vibonese. Insieme a Vinci è rimasto ferito il padre, il primo che ha chiamato i soccorsi. Per gli inquirenti non ci sono dubbi: 'E' stata la ndrangheta' La 'ndrangheta ...