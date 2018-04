Calabria | donna travolta mentre torna a casa

Blastingnews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Un'anzianadopo diversi giorni di agonia VIDEO è purtroppo deceduta dopo che un'autovettura l'hastava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sempre in #nella giornata di ieri si è verificato un altro fatto di cronaca, un giovane ragazzo è decedutogiocava a calcio.e uccisa da un'autovettura Aveva 75 anni e si chiamava Adelina Elia l'anzianache è deceduta nella giornata di oggi VIDEO 10 aprile dopo essere statasulle strisce pedonali da un veicolostava attraversando la strada per recarsi presso la propria abitazione. Questa drammatica notizia ci giunge dalla citta' di #catanzaro, dove nella giornata del 19 marzo la 75enne è statada un'autovettura su Viale Brutium. Per cause ancora tutte da chiarire, l'auto guidata da un uomo di 58 anni, non è riuscito a frenare in tempo ...