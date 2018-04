ilfattoquotidiano

: Cagnolini dentro sacchi gettati dalla strada. Trovati da alcuni operai, uno dei due cuccioli non ce l’ha fatta… - Cascavel47 : Cagnolini dentro sacchi gettati dalla strada. Trovati da alcuni operai, uno dei due cuccioli non ce l’ha fatta… - malvaverbasco3 : RT @affarimiei34: Bastardi dentro Cagnolini chiusi in un sacco e buttati dalla tangenziale: uno triturato vivo da un trattore - affarimiei34 : Bastardi dentro Cagnolini chiusi in un sacco e buttati dalla tangenziale: uno triturato vivo da un trattore -

(Di mercoledì 11 aprile 2018)al lavoro per ripulire la zona verde che costeggia la Tangenziale Ovest di Milano all’altezza di Settimo Milanese, hanno scoperto due cuccioli di cane chiusi in altrettantineri, presumibilmenteda un’auto in corsa. Per uno dei due, triturato dal braccio meccanico del trattore, non c’e’ stato nulla da fare. E’ accaduto il 28 marzo scorso e la notizia e’ stata resa nota oggi dall’Enpa di Monza L'articoloda, uno dei due cuccioli non ce l’ha fatta proviene da Il Fatto Quotidiano.