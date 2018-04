Buffon | dichiarazioni shock contro l’arbitro | il portiere chiude nel peggior modo

calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La Juventus eliminata dalla gara di Champions Leagueil Real Madrid, beffa nel finale con il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo, protesta clamorose nei bianconeri edial termine della partita a Premium: “Era solamente un’azione dubbia. E un’azione dubbia al 93′, dopo un rigore non dato a noi al 95′, non puoi avere il cinismo di distruggere il sogno di una squadra che ci ha messo tutto quello che doveva. Un essere umano non può decretare l’uscita di scena di una squadra, vuol dire che al posto del cuore hai un bidone dell’immondizia. E’ un qualcosa di eclatante. A prescindere da quello, se non hai la possibilità per arbitrare partite del genere te ne stai in tribuna con tua moglie e i tuoi figli e ti guardi lo spettacolo. Non puoi distruggere tutto perché non hai il coraggio di stare a questi livelli. ...