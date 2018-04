BTP a 10 anni sono consigliati da Morgan Stanley

BTP e fondi obbligazionari : fino a 10 anni di guadagni a rischio con i tassi in rialzo : L’incrocio pericoloso fra durata media elevata e rendimenti ai minimi dei bond può far evaporare i rendimenti potenziali ottenibili nel lungo termine ...

Asta BTP - tasso 3 anni sale a 0 - 05% : ROMA, 13 FEB - Il Tesoro ha venduto tutti i 2,5 miliardi del Btp ottobre 2020 oggi in Asta , con un rendimento in rialzo di appena un centesimo a 0,05%. Venduti anche 2,927 miliardi del Btp novembre ...

Titoli Stato : collocati BTP a 3 - 7 e 30 anni per 7 - 67 mld : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – collocati Btp a 3 anni (con scadenza 15 ottobre 2020), a 7 anni (con scadenza 15 novembre 2024) e a 30 anni (scadenza 1 marzo 2048) per oltre 7,67 miliardi di euro. Per i Btp a 3 anni il rendimento medio è 0,05%, l’importo richiesto è Stato pari a 4,132 mld, con un rapporto di copertura pari a 1,65. Per quanto riguarda i Btp a 7 anni il rendimento medio è Stato dell’1,43%, il rapporto di copertura ...