Brutte notizie per i diplomi ITP e AFAM

“Ecco chi è Bianca”. Isola : la Atzei nel mirino. La cantante ex di Max Biaggi è arrivata in finale - ma per lei arrivano le Brutte notizie. Ancora non lo sa - ma in Italia qualcuno la ostacola : “Di lei posso dirvi solo la verità… ed è brutta” : Sembrava che tra i due fosse nata un’amicizia e invece le cose stanno in tutt’altro modo. All’inizio dell’Isola dei Famosi abbiamo visto Bianca Atzei e Filippo Nardi molto vicini. Lei si era confidata, dicendogli che Ancora soffriva per la fine della storia con Max Biaggi, poi qualcosa è cambiato e lui ha fatto chiaramente capire di non nutrire una particolare passione per la cantante. L’inglese ed ex concorrente del Grande Fratello ...

Milan - Brutte notizie per Gattuso : Romagnoli salta il Napoli - almeno due settimane di stop : brutte notizie per mister Gennaro Gattuso : il Milan dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli per almeno due settimane. Il difensore, infortunatosi domenica scorsa durante il match col Sassuolo , ha ...

Petrolio - Brutte notizie per i catastrofisti : "Scoperto il giacimento più ricco di sempre" : ... consisteva in una nuova tecnologia di trivellazione che permette di raggiungere giacimenti profondi od occultati da strati di rocce resistenti: risultato, il mondo è stato inondato di Petrolio e gas ...

Bella Thorne in Famous in Love 2 in onda dal 4 aprile : Brutte notizie per i fan italiani : Sarà una giornata difficile questa per i fan italiani di Bella Thorne in Famous in Love 2. La serie che vede proprio la Bella attrice protagonista prenderà il via proprio oggi, 4 aprile, negli Usa, con i nuovi episodi ma in Italia non c'è ancora un annuncio ufficiale di messa in onda. Chi ha seguito la prima stagione della serie sa bene che Mediaset Premium la mandò in onda in contemporanea con gli Usa proprio grazie al servizio Infinity. Lo ...

Croazia - la decisione che fa felice Juventus - Inter e Milan : Brutte notizie per Napoli - Samp e Fiorentina : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, nel frattempo arrivano buone notizie per quanto riguarda Juventus, Inter e Milan. La Croazia ha infatti deciso di rimandare a casa Brozovic, Perisic, Mandzukic e Kalinic, i calciatori torneranno in Italia, “in accordo con i loro club e dopo avere verificato le condizioni dei giocatori”, rimangono in Nazionale invece Rog, Badelj e Strinic. L'articolo Croazia, la ...

Gossip U&D : Brutte notizie per Teresa Cilia e Beatrice Valli Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su #Uomini e donne, il dating show di Canale 5, che ha appena visto Gemma Galgani asfaltare Giorgio Manetti. [Video] Le ultime novita' svelano che Beatrice Valli e #Teresa Cilia sono state protagoniste di due messaggi, che hanno allarmato i fans. U&D: Brutto malore per Beatrice Valli brutte notizie per Beatrice Valli, la fidanzata di Marco Fantini, attesa stamattina 22 marzo ad un'importante ...

Brutte notizie per il Milan : il Villarreal non riscatta Bacca : Secondo le edizioni online di 'Marca' e 'Sport', quotidiani spagnoli, il Villarreal avrebbe infatti praticamente deciso di non riscattare il giocatore entro il 30 giugno. Se così sarà, nelle casse ...

Brutte notizie per il Cagliari : Joao Pedro positivo ad un controllo antidoping : Dopo Fabio Lucioni, capitano del Benevento, un altro giocatore di Serie A è risultato positivo all'antidoping: si tratta di Joao Pedro, fantasista classe '92 del Cagliari. Il brasiliano, infatti, ha assunto un diuretico proibito, l'idroclotiazide, ed è risultato positivo ai test effettuati da Nado Italia subito dopo la gara contro il Sassuolo di Iachini disputata l'11 di febbraio. Joao Pedro, attualmente, è stato sospeso dal ...

“Devi essere forte…”. Brutto colpo per Bianca Atzei. All’Isola dei Famosi sta vivendo un momento di gloria - ma dall’Italia arrivano Brutte notizie e proprio dall’ex Max Biaggi : Poco conosciuta dal grande pubblico, Bianca Atzei è finita sotto i riflettori al tempo dell’incidente che ha messo fine alla carriera di Max Biaggi. Lei fidanzata amorevole gli è rimasta a fianco sempre, ma le cose sono andate maluccio e l’ex centauro l’ha scaricata. Questa è ormai storia del gossip. Poi lei un po’ per riprendersi, un po’ per farsi conoscere meglio ha deciso di prendere parte All’Isola dei Famosi dove si sta giocando una ...

Ahi Bologna - Brutte notizie dall’infermeria : le ultime sull’infortunio di Poli : Nuovo stop per Andrea Poli, centrocampista del Bologna, a causa di un infortunio rimediato nell’ultima gara di campionato della squadra emiliana. “Gli esami cui è stato sottoposto oggi Andrea Poli hanno evidenziato una lesione al flessore comune delle dita del piede sinistro. Tempi di recupero: 2 settimane”. Questo quanto comunicato dal sito ufficiale del Bologna. Adesso dunque Donadoni dovrà fare a meno del suo centrocampista ...

NBA 2018 : nessun problema per Golden State - Toronto saldamente al comando ad Est. Brutte notizie per Danilo Gallinari : Dieci incontri giocati nella notte NBA. nessun problema per Golden State, che ha battuto per 114-109 gli Atlanta Hawks. Un successo arrivato col brivido, perché nel corso del primo quarto Steph Curry ha lasciato la partita per un problema alla caviglia destra. La stella dei Warriors, non solo è rientrata qualche minuto dopo, ma ha chiuso il match con 28 punti, 15 dei quali negli ultimi sette minuti del primo tempo. Anche Kevin Durant ha ...

Hai i denti gialli e non capisci come sia possibile? Brutte notizie : la colpa è solo tua. Ecco le abitudini comunissime ma insospettabili che fanno “invecchiare” ingiallire il tuo sorriso : Un sorriso smagliante. Bianco. Brillante. Senza macchie, perfetto. È il sogno nel cassetto di tutti: uomini e donne. Perché i denti gialli (o grigi oppure opachi o macchiati) sono un problema anche per gli uomini. Le hai provate un po’ tutte per recuperare il bianco perduto, ti manca solo fare lo sbiancamento professionale dal dentista ma è troppo costoso quindi stai rimandando e rimandando. Un sorriso bianco e luccicante è il biglietto da ...

Meteo - Brutte notizie : dopo Burian arriva Big Snow. Dopo l’ondata di gelo che ha stretto l’Italia in una morsa - non c’è tregua : tanta neve. Le previsioni : L’Italia è stretta in una morsa di gelo. La neve ha imbiancato la penisola e Dopo un primo momento di gioia per i fiocchi caduto, sono iniziati i disagi, oltre al freddo intenso. Ma se pensavate che Dopo le nevicate degli ultimi due giorni e il freddo siberiano di Burian il Meteo avrebbe concesso una tregua, dovrete ricredervi. Dal momento che sarà vero solo in parte. Le temperature gelide ci terranno chiusi in casa (per chi può ...

“Tutto finito”. Italia-Honduras : Brutte notizie per Stefano De Martino. Proprio mentre il ballerino è all’Isola dei Famosi come inviato - arriva il brutto - bruttissimo colpo. Notizia che a lui di sicuro non è ancora arrivata… E non c’è niente da fare : Stefano De Martino: c’è chi lo venera e chi crede sia sopravvalutato. Ma, questa almeno è l’opinione comune, non sembra cavarsela poi tanto male nel ruolo di inviato all’Isola dei Famosi, il primo della sua carriera da protagonista. Al di là dell’aspetto fisico – anche se Mara Venier lo vorrebbe meno vestito in Honduras – il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi e diventato ancora più famoso per il ...