Brescia | riaprono i giardini di Castello Quistini | dal 29 Aprile tutte le domeniche e

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Con l’arrivo della Primavera e della bella stagione rinasce in tutti la voglia di organizzare gite all’aria aperta. Ville, castelli, parchi esi confermano sempre tra le mete ideali per gli amanti delle gite fuori porta e, dimora storica del 1500 con giardino botanico in provincia di, è senz’altro una piacevole meta per tutti, grazie al perfetto mix di storia, natura, architettura e botanica.si trova a Rovato, a pochi chilometri dae da Bergamo, tra le terre del vino della Franciacorta. Una decina di anni fa, grazie alle idee e all’impegno della famiglia proprietaria, all’interno delle mura del palazzo furono progettati una seriecon collezioni di rose antiche e inglesi pronte a fiorire a partire dal 29, speciali varietà di ortensie e peonie, frutti antichi e piccoli orti con ...