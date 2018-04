Brennero | Conftrasporto | no aumenti pedaggio su A22

meteoweb.eu

: #Tir #brennero #No ad aumento pedaggi in A22 e a divieti ai mezzi pesanti sulla #statale, inopportuna la richiesta… - Conftrasporto : #Tir #brennero #No ad aumento pedaggi in A22 e a divieti ai mezzi pesanti sulla #statale, inopportuna la richiesta… - Conftrasporto : RT @MaxSalini: #Brennero Salini (Fi), con il blocco dei #tir l'Austria snobba l'#Ue, l'Italia reagisca - TrasportoEuropa : Conftrasporto ribadisce richiesta al Governo italiano di agire contro limiti dell’Austria al transito dei #camion l… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Roma, 11 apr. (AdnKronos) – No all’aumento delsulla A22 e al divieto di circolazione ai Tir sulla statale del. Il vicepresidente di-Confcommercio, Paolo Uggè, boccia le richieste avanzate al Governo dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. ‘Le dichiarazioni di Kompatscher, oltre ad apparire in contrasto con il quadro giuridico della materia, mi sembrano anche inopportune – dichiara Uggè – soprattutto perché la Provincia di Bolzano è tra i soci dell’Autostrada delper cui l’eventuale aumento delandrebbe certamente a beneficio della Provincia stessa. Che non sia un modo per fare cassa?”‘Inoltre ‘ prosegue il vicepresidente di– vorrei capire se la richiesta del governatore non sia in contrasto con le intese già raggiunte con il Governo e ...