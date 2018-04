Brava! | Roberta Capua apre il suo salotto nella seconda serata di Rai Premium

davidemaggio

(Di mercoledì 11 aprile 2018)torna in tv con un programma tutto suo. La parentesi a Food Network l’ha vista commentare una gara tra Italiani a tavola, ma adesso Miss Italia 1986 è pronta per un’avventura in solitaria che la vedrà protagonista e unica padrona di casa di uno show televisivo. L’avventura ha un titolo benaugurante, ovvero, e debutta questa sera alle 23.00 su Rai: da questa sera alle 23.00 su Raisua carriera laha collezionato diverse esperienze sul piccolo schermo accanto a nomi quali Luciano Rispoli, Pippo Baudo, Luca Giurato, Tiberio Timperi e Maurizio Costanzo, prendendo dimestichezza con i salotti tv. Ed ora ne aprirà uno tutto suo:è un magazine fatto di rubriche ed approfondimenti ma vuole essere anche un talk show, che avrà come ospiti volti nuovi, persone che verranno a raccontare le loro storie e ...