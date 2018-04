Bosch ed e GO - Al campus l' auto si parcheggia da sola

quattroruote

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Non cè solo la guidanoma del ride-hailing, dei taxi del futuro reinterpretati da Waymo o Uber, senza autista (come si inizia a sperimentare in California), ma anche piccole comodità già a portata di mano. Come quella di arrivare al lavoro e mollare la macchina senza preoccuparsi di trovare un parcheggio: così, semplicemente dandole il comando di cercarselo davia smartphone. Ad Aquisgrana questa sarà presto realtà: lazienda di componentistica ad alta tecnologiae il produttore dielettriche e.GO hanno raggiunto un accordo per il cosiddettomated valet parking. Si inizierà a breve con dodici modelli e.GO Life, a disposizione dei ricercatori deldella città tedesca. In sostanza, ai fortunati dodici che avranno in uso leimpegnate nella sperimentazione, basterà accostare, scendere dall, prendere lo smartphone e usare unapp per comunicare ...