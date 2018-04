Borse europee sul filo della parità

Borse europee in rally : Teleborsa, - Il bilancio si chiude in positivo per i listini azionari europei con il clima che si è fatto più sereno tra gli investitori grazie anche all'apertura della Cina al commercio ...

Borse europee in leggero rialzo : ... "restiamo fiduciosi in una convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo di medio termine", anche se ci sono ancora "incertezze a proposito del livello di inattività nell'economia". L'Euro / Dollaro ...

Borse europee deboli. Rally di TIM a Milano : Finale di seduta all'insegna della debolezza per le principali Borse europee che tirano il fiato dopo la corsa della vigilia. Sullo sfondo, resta la questione sulla guerra commerciale tra USA e Cina . ...

Borse europee deboli. A Milano corre Tim : Borse europee deboli in scia ai rinnovati timori per una guerra commerciale dopo l'annuncio degli Stati Uniti dell'intenzione di imporre altri dazi sui prodotti cinesi. Aumenta di poco lo spread, che ...

Borse europee deboli a metà giornata. A Milano corre TIM : Teleborsa, - Le Borse europee si confermano deboli a metà seduta in scia ai rinnovati timori per una guerra commerciale alla luce della volontà degli Stati Uniti di imporre altri dazi sui prodotti ...

Borse europee su di giri. A Milano vola FCA - in focus TIM : Nessun segnale di cedimento per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che si confermano in forte rialzo a metà seduta . A ripristinare la fiducia nei confronti dell'azionario i segnali ...

Borse europee in profondo rosso. A Milano giù gli automotive : Un dato, questo, che potrebbe contribuire ad un eventuale inasprimento della politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea . L'attenzione si sposta ora oltreoceano, dove sono in arrivo i ...

Borse europee deboli. Piazza Affari si allinea : Teleborsa, - Partenza debole per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che non si allineano al rimbalzo di Wall Street. A frenare gli acquisti ancora una volta i timori per una guerra ...

Borse europee : cali moderati rispetto al selloff visto in Usa la vigilia : Il mercato si aspetta risultati nel complesso positivi, ma i conti fiscali saranno tenuti sotto grande osservazione per scoprire se la crescita coordinata dell'economia sta rallentando il passo. Alla ...

Borse europee positive in chiusura : Teleborsa, - Finale con il segno più per le principali Borse europee , mentre la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l'S&P-500 che avanza dell'1,09%. Nessuna variazione significativa ...