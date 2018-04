Borsa | Milano chiude in calo | l' indice Fste Mib perde lo 0 | 69%

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Saipem a +3 - 1% - Telecom Italia a -3 - 2% (11 aprile 2018) : Borsa Italia na news . oggi per Piazza Affari non ci sono molti dati macroeconomici. Atteso però un discorso di Mario Draghi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:44:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Saipem a +2 - 8% - Fca a -0 - 7% (11 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news . OGGI per Piazza Affari non ci sono molti dati macroeconomici. Atteso però un discorso di Mario Draghi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:44:00 GMT)

Borsa : Milano su parità - +0 - 03% - : ANSA, - Milano , 11 APR - La Borsa di Milano cerca di portarsi in terreno positivo dopo l'avvio al ribasso e l'Ftse Mib guadagna ora lo 0,03%. Vendite su Luxottica, in calo dell'1,3%, dopo che Equita ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende Draghi (11 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news . OGGI per Piazza Affari non ci sono molti dati macroeconomici. Atteso però un discorso di Mario Draghi . Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 03:16:00 GMT)

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 52% : ANSA, - Milano , 10 APR - La Borsa di Milano chiude in rialzo . L'indice Ftse Mib avanza dello 0,52% e si porta a 23.173 punti.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 52% - Telecom Italia a +3% (10 aprile 2018) : BORSA Italia NA news . OGGI per Piazza Affari non ci sono particolari dati macroeconomici. Importante verificare se chiuderà sopra quota 23.000. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Borsa : Europa positiva - Milano cauta : ANSA, - Milano , 10 APR - I mercati azionari del Vecchio continente si avvicinano a metà seduta tutti in rialzo, con Francoforte che sale di un punto percentuale confermandosi la Borsa migliore della ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Telecom Italia a +2 - 7% - Saipem a +1 - 8% (10 aprile 2018) : BORSA Italia NA news . OGGI per Piazza Affari non ci sono particolari dati macroeconomici. Importante verificare se chiuderà sopra quota 23.000. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 10:39:00 GMT)

Borsa : Milano apre in rialzo +0 - 49% : ANSA, - Milano, 10 APR - Indice FTSE-MIB +0,49% a quota 23.167,3 in apertura. Subito in evidenza Tim , +1,7%, mentre prosegue la battaglia, a colpi di pareri legali, tra la società, il primo azionista ...