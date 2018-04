Borsa : con Unindustria Treviso tre aziende entrano oggi in programma Elite (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Diamo il benvenuto a queste tre aziende ‘ dichiara la Presidente di Unindustria Treviso Maria Cristina Piovesana ‘ che si aggiungono a una comunità trevigiana di aziende Elite già ampia e rappresentativa (19 imprese attualmente). Unindustria Treviso è Elite desk fin dal 2014 e questo ha consentito di svolgere la necessaria attività di informazione e accompagnamento delle aziende ...

FACEBOOK - ZUCKERBERG AL CONGRESSO USA/ Il CEO all'audizione al Senato : vola il titolo in Borsa : FACEBOOK, ZUCKERBERG al CONGRESSO Usa: il CEO del noto social network all'audizione al Senato ha risposto sullo scandalo dati Cambridge Analytica, ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:16:00 GMT)

Borsa : Asia contrastata : ANSA, - MILANO, 11 APR - Borse Asiatiche contrastate, con Tokyo in flessione dello 0,49% e gli indici cinesi tutti al rialzo, con Hong Kong e Shanghai in progresso dello 0,6%. In calo Seul , -0,26%, e ...

Borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli scambi del 10/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,76 miliardi di euro, con un incremento del 15,04%, rispetto ai ...

Borsa a picco - per i paperoni russi un conto da 16 miliardi di dollari : ... quando il crollo del petrolio fece collassare l'economia russa. La volatilità del suo cambio nell'ultimo mese ha iniziato a competere con quella del rand sudafricano. Tutti e 27 i miliardari della ...

Tim vola in Borsa. Il fondo Elliott schiera la sua lista contro Vivendi : All'indomani dell'avanzata del fondo Elliott e delle fibrillazioni nel cda tra i consiglieri di Vivendi e quelli di Assogestioni, Tim vola in Borsa. Avvio in rialzo a Piazza Affari, a +2,1%, e poi un nuovo balzo, oltre il 3% a 0,88 euro. Il gruppo di Vincent Bollorè, invece, apre a Parigi in leggero calo (-0,05%).Elliott, intanto, ha perfezionato la sua strategia in vista dell'assemblea del 4 maggio, chiamata a decidere i nuovi equilibri ...

Borsa MILANO positiva - balzo Telecom Italia - banche contrastate : ... infunzione dell'esposizione ai mercati cinese e Usa, il timore èche l'inizio di una vera guerra a colpi di dazi abbia un impattonegativo su tutta l'economia. ** Alle 9,15 l'indice FTSE Mib sale ...

Borsa - si riduce il controvalore degli scambi del 9/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,4 miliardi di euro, in calo del 7,40%, rispetto ai 2,59 miliardi della vigilia. I volumi ...

La Borsa positiva guarda a Tim e sale con banche e Fca : ... tuttavia anche se restiamo fiduciosi in una convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo di medio termine, ci sono incertezze a proposito del livello di inattività nell'economia'. Perciò 'una ...

Rimborsi regionali - l’appello ribalta la linea dei pm “Consiglieri legittimati a farsi rimBorsare i pranzi” : Le spese pazze alla Regione Lombardia? Non erano illegittime. A sostenerlo una sentenza del dicembre scorso - nota -, che ha assolto per prescrizione un consigliere di Forza Italia, Alberto Baroggi Bonetti e nel merito uno del Pd, Angelo Costanzo . Le motivazioni della seconda sezione della Corte d’appello - presidente Laura Cairati, giudice estens...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana con pochi dati (9 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana con pochissimi dati macroeconomici in agenda, perlopiù dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 04:21:00 GMT)

Borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli scambi del 6/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,59 miliardi di euro, in deciso ribasso , -14,59%, , rispetto alla seduta precedente che ...

Champions - la Juventus crolla in Borsa dopo la sconfitta : La Juventus crolla a Piazza Affari dopo lo 0-3 casalingo con il Real Madrid che rende molto difficile un passaggio del turno in Champions League. Il titolo del club bianconero, che dovrà probabilmente rinunciare a cospicui incassi legati alla competizione, perde il 4,83% a 0,63 euro. L'articolo Champions, la Juventus crolla in borsa dopo la sconfitta sembra essere il primo su CalcioWeb.

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 5/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,03 miliardi di euro, con un incremento di ben 413,4 milioni, pari al 15,...