Borsa | con Unindustria Treviso tre aziende entrano oggi in programma Elite 2

Borsa : con Unindustria Treviso tre aziende entrano oggi in programma Elite : Treviso, 11 apr. (AdnKronos) – Aton di Villorba, Novation Tech di Montebelluna e Unifarco di Santa Giustina, tre aziende d’eccellenza che da oggi entrano nel programma Elite di Borsa Italiana, nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria per supportare le aziende nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Unindustria Treviso ha curato la predisposizione delle candidature delle tre imprese come Elite Desk nel territorio. ...

FACEBOOK - ZUCKERBERG AL CONGRESSO USA/ Il CEO all'audizione al Senato : vola il titolo in Borsa : FACEBOOK, ZUCKERBERG al CONGRESSO Usa: il CEO del noto social network all'audizione al Senato ha risposto sullo scandalo dati Cambridge Analytica, ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:16:00 GMT)

Borsa : Asia contrastata : ANSA, - MILANO, 11 APR - Borse Asiatiche contrastate, con Tokyo in flessione dello 0,49% e gli indici cinesi tutti al rialzo, con Hong Kong e Shanghai in progresso dello 0,6%. In calo Seul , -0,26%, e ...

Borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli scambi del 10/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,76 miliardi di euro, con un incremento del 15,04%, rispetto ai ...

Borsa a picco - per i paperoni russi un conto da 16 miliardi di dollari : ... quando il crollo del petrolio fece collassare l'economia russa. La volatilità del suo cambio nell'ultimo mese ha iniziato a competere con quella del rand sudafricano. Tutti e 27 i miliardari della ...

Tim vola in Borsa. Il fondo Elliott schiera la sua lista contro Vivendi : All'indomani dell'avanzata del fondo Elliott e delle fibrillazioni nel cda tra i consiglieri di Vivendi e quelli di Assogestioni, Tim vola in Borsa. Avvio in rialzo a Piazza Affari, a +2,1%, e poi un nuovo balzo, oltre il 3% a 0,88 euro. Il gruppo di Vincent Bollorè, invece, apre a Parigi in leggero calo (-0,05%).Elliott, intanto, ha perfezionato la sua strategia in vista dell'assemblea del 4 maggio, chiamata a decidere i nuovi equilibri ...

Borsa MILANO positiva - balzo Telecom Italia - banche contrastate : ... infunzione dell'esposizione ai mercati cinese e Usa, il timore èche l'inizio di una vera guerra a colpi di dazi abbia un impattonegativo su tutta l'economia. ** Alle 9,15 l'indice FTSE Mib sale ...

Borsa - si riduce il controvalore degli scambi del 9/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,4 miliardi di euro, in calo del 7,40%, rispetto ai 2,59 miliardi della vigilia. I volumi ...

La Borsa positiva guarda a Tim e sale con banche e Fca : ... tuttavia anche se restiamo fiduciosi in una convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo di medio termine, ci sono incertezze a proposito del livello di inattività nell'economia'. Perciò 'una ...

Rimborsi regionali - l’appello ribalta la linea dei pm “Consiglieri legittimati a farsi rimBorsare i pranzi” : Le spese pazze alla Regione Lombardia? Non erano illegittime. A sostenerlo una sentenza del dicembre scorso - nota -, che ha assolto per prescrizione un consigliere di Forza Italia, Alberto Baroggi Bonetti e nel merito uno del Pd, Angelo Costanzo . Le motivazioni della seconda sezione della Corte d’appello - presidente Laura Cairati, giudice estens...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana con pochi dati (9 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana con pochissimi dati macroeconomici in agenda, perlopiù dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 04:21:00 GMT)

Borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli scambi del 6/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,59 miliardi di euro, in deciso ribasso , -14,59%, , rispetto alla seduta precedente che ...

Champions - la Juventus crolla in Borsa dopo la sconfitta : La Juventus crolla a Piazza Affari dopo lo 0-3 casalingo con il Real Madrid che rende molto difficile un passaggio del turno in Champions League. Il titolo del club bianconero, che dovrà probabilmente rinunciare a cospicui incassi legati alla competizione, perde il 4,83% a 0,63 euro. L'articolo Champions, la Juventus crolla in borsa dopo la sconfitta sembra essere il primo su CalcioWeb.

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 5/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,03 miliardi di euro, con un incremento di ben 413,4 milioni, pari al 15,...