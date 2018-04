Boniek | “Roma col Barca ha fatto la partita perfetta”

calcioweb.eu

: #Boniek: “Di Francesco ha messo in campo una squadra fantastica” - notizieasroma : #Boniek: “Di Francesco ha messo in campo una squadra fantastica” - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Boniek: 'Mi aspettavo una rimonta della Roma, ma il 3-0 è stato qualcosa di incredibile' - Tutto AS Ro… - notizieasroma : 'Ha messo in campo una squadra fantastica' IL SUO COMMENTO ? -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) “Mi aspettavo una rimonta della Roma, poi è chiaro che il 3-0 è stato qualcosa di incredibile ma andiamo a guardare come era maturato il 4-1 dell’andata a Barcellona si vedevano degli spiragli. La vittoria giallorossa non ha del miracoloso, nella primaal Camp Nou aveva giocato alla pari coi blaugrana”. E’ il commento di Zibiall’Adnkronos sulla qualificazione alle semifinali di Champions League della squadra capitolina. “La Roma haladella vita e tutto è andato perfettamente in quanto a dinamiche e gol nei momenti giusti -prosegue l’ex giallorosso oggi presidente della Federcalcio polacca-, poi devo dire che questa è una vittoria che rivaluta molto anche il calcio italiano: quasi tutto il mondo tifa il Barcellona e Messi ma ieri sera penso che tutti siano stati contenti della vittoria della Roma”. “La ...