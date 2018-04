Ben Harper in concerto ai Laghi di Fusine nel 2018 | info biglietti in prevendita

A scuola di blues con Ben Harper e Charlie Musselwhite : L’intervista ai due musicisti statunitensi, che presentano il nuovo album No mercy in this land. Leggi

Manuel Agnelli torna in tv con “Ossigeno” tra gli ospiti Paolo Bonolis - Ben Harper e Charlie Musselwhite : Paolo Bonolis, Ben Harper e Charlie Musselwhite, leggenda del blues, sono i protagonisti della puntata di giovedì 1 marzo di “Ossigeno”, il programma condotto da Manuel Agnelli in onda su Rai3 alle 23.10. Bonolis animerà un’intervista-confronto con Manuel Agnelli in una veste assolutamente inedita: con la maschera di Batman affronterà, in un clima volutamente surreale, il tema dell’identità e dei luoghi comuni legati alla musica e ...

Anche Ben Harper tra gli ospiti di Ossigeno di Manuel Agnelli - il 1° marzo su Rai3 : Gli ospiti di Ossigeno di Manuel Agnelli, in onda per la seconda puntata del 1° marzo su Rai3. Il leader degli Afterhours è infatti pronto al ritorno con altri ospiti, tra cui compare Anche il nome di Ben Harper. La leggenda del Blues ritroverà quindi Manuel Agnelli al Lanificio di Roma per la nuova puntata, in onda su Rai3 a partire dalle 23,10 del 1° marzo. Presente Anche Charlie Musselwhite, con il quale l'artista sarà in tour nei ...

Manuel Agnelli torna in tv con “Ossigeno” tra gli ospiti Paolo Bonolis - Ben Harper e Charlie Musselwhite : Paolo Bonolis, Ben Harper e Charlie Musselwhite, leggenda del blues, sono i protagonisti della puntata di giovedì 1 marzo di “Ossigeno”, il programma condotto da Manuel Agnelli in onda su Rai3 alle 23.10. Bonolis animerà un’intervista-confronto con Manuel Agnelli in una veste assolutamente inedita: con la maschera di Batman affronterà, in un clima volutamente surreale, il tema dell’identità e dei luoghi comuni legati alla musica e ...

Annunciata una nuova data di Ben Harper in Italia nel 2018 dopo il sold out a Milano : prezzi dei biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciata una nuova data di Ben Harper in Italia nel 2018: a grande richiesta si aggiunge un secondo concerto, in programma ad aprile a Milano. La data precedentemente Annunciata, infatti, ha registrato un successo clamoroso e i biglietti sono esauriti in breve tempo. Per sopperire alla grande richiesta, è stata Annunciata una nuova data di Ben Harper in Italia nel 2018: il concerto si terrà il 24 aprile al Fabrique di Milano, stessa ...

Alessia Marcuzzi : prova pro EvaHenger/ Video - dopo il tapiro di Striscia la notizia si consola con Ben Harper : Isola dei Famosi, parla Alessia Marcuzzi: prova pro Eva Henger fornita da Striscia la notizia. Chi è il concorrente dell’audio di Striscia? Non è in studio...(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:00:00 GMT)

Ben Harper con Charlie Musselwhite da Fazio : 'Il blues è la mia vita' : Un'apparizione breve, con un'esibizione live e poche battute, come da tradizione per gli ospiti musicali di livello internazionale. Ben Harper , in compagnia di Charlie Musselwhite , è stato ospite di ...

Ben Harper/ Cosa vuol dire "reinventare il blues" (Che tempo che fa) : Video, il talentuoso musicista Ben Harper si prepara a far uscire il suo nuovo album, 'No mercy in this land'. Di questo e molto altro parlerà a Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:55:00 GMT)

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : il nuovo album di Ben Harper e Charlie Musselwhite (18 Febbraio 2018) : Che tempo che fa, nella puntata di domenica 18 Febbraio 2018, ospita Silvio Berlusconi, Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro, Gianni Morandi, Lo Stato Sociale e Ben Harper(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 20:25:00 GMT)

Programmi TV di stasera - domenica 18 febbraio 2018. Ben Harper e Lo Stato Sociale a Che tempo che fa : Le Iene Show Rai1, ore 20.35: Che tempo Che Fa Dopo aver ospitato in studio Alessandro Di Battista, come rappresentante indicato dal Movimento 5 Stelle, questa settimana l’esponente scelto dal centrodestra che interverrà a Che tempo che fa sarà Silvio Berlusconi. domenica 25 febbraio sarà la volta invece del candidato di centrosinistra. Inoltre, ci sarà la star internazionale Ben Harper, uno dei più grandi armonicisti country blues al ...

Ben HARPER/ Video - il 30 marzo uscirà il nuovo album assieme a Musselwhite (Che tempo che fa) : Video, il talentuoso musicista Ben HARPER si prepara a far uscire il suo nuovo album, 'No mercy in this land'. Di questo e molto altro parlerà a Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 09:03:00 GMT)