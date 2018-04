Belen vittima di un rapimento lampo da ragazzina in Argentina

people24.myblog

: Da adolescente, #Belen fu vittima di un sequestro lampo - lamescolanza : Da adolescente, #Belen fu vittima di un sequestro lampo - Vanganel : RT @_DAGOSPIA_: BELEN, UN PASSATO OSCURO - QUANDO LA SHOWGIRL ERA ADOLESCENTE FU VITTIMA DI UN RAPIMENTO LAMPO -

(Di mercoledì 11 aprile 2018)quando erae abitava incon la sua famiglia ha vissuto un episodio molto brutto un sequestro. La showgirlha parlato in un’intervista rilasciata a “In Famiglia”,era un’adolescente e una sera fu rapita e chiusa in bagno per diversi giorni insieme ad altri membri della famiglia. Furono attimi terribili per i Rodriguez che subirono anche il furto di alcuni oggetti preziosi. “Una volta, erano le nove di sera, stavo rientrando in macchina con una persona, quando ci ha fermato un uomo con un passamontagna e una pistola in mano. Sono stata presa per i capelli, tirata fuori dall’auto e buttata per terra. Poi sono arrivati altri tre uomini armati che ci hanno portato dentro casa e hanno rinchiuso tutta la mia famiglia in bagno. Hanno svaligiato la nostra abitazione senza pietà, si sono portati via la vita di una famiglia, l’hanno distrutta“, ha ...