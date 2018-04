BCE spinge per accelerazione normalizzazione policy monetaria

La linea della BCE non cambia. Mario Draghi respinge il pressing di Deutsche Bank : "I tassi resteranno ai livelli attuali per un periodo esteso" : La Banca centrale europea manterrà invariati i tassi "per un periodo esteso". Arriva durante un'audizione davanti al Parlamento europeo la risposta indiretta di Mario Draghi al pressing di Deutsche Bank, che reduce dal terzo anno consecutivo in rosso ha chiesto all'Eurotower di alzare i tassi di un punto percentuale.La linea della Bce, però, non cambia. I tassi resteranno sul valore attuale ancora a lungo: il tasso principale ...