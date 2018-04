Bayern-Siviglia 0-0 | Montella fuori a testa alta | Heynckes vola in semifinale

Bayern Monaco-Siviglia 0-0 : Dopo aver festeggiato il titolo, il Bayern Monaco esulta anche per l'accesso alle semifinali di Champions League. Troppo solidi i bavaresi per il Siviglia di Montella, che dopo aver perso all'andata ...

Il Bayern fa 0-0 contro il Siviglia : tedeschi alle semifinali di Champions : Il Bayern Monaco di Jupp Heynckes riesce ad ottenere le semifinali di Champions League. I tedeschi, dopo il 2-1 maturato al Sanchez Pizjuan contro il Siviglia di Vincenzo Montella, hanno controllato ...

Bayern Monaco-Siviglia : il risultato in diretta LIVE : LE FORMAZIONI UFFICIALI Bayern Monaco , 4-2-3-1, : Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha; Javi Martinez, James Rodriguez; Robben, Muller, Ribery; Lewandowski. Siviglia , 4-2-3-1, : Soria; Navas,...

Champions League - Bayern Monaco-Siviglia : dove vederla in TV e in streaming : All'Allianz Arena si sfidano Bayern Monaco e Siviglia: all'andata in Spagna i tedeschi si sono imposti per 2-1

Champions League - diretta Bayern Monaco-Siviglia : probabili formazioni e dove vederla in tv : Allenatore: Montella Arbitro: Collum , Scozia, Tv: Mediaset Premium Sport 2

Risultati Champions League/ Diretta gol live score : Real Madrid Juventus - Bayern Siviglia - ritorno quarti