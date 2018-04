Basket | Europe Cup 2018 | Venezia e Avellino vincono le semifinali d’andata La finale

Venezia Groningen/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Europe Cup) : diretta Venezia Groningen Streaming video e tv: orario e risultato live della partita d’andata della semifinale di basket Europe Cup (oggi 11 aprile)(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Avellino Bakken Bears/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Europe Cup) : diretta Avellino Bakken Bears Streaming video e tv: orario e risultato live della partita d’andata della semifinale di basket Europe Cup (oggi 11 aprile)(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:06:00 GMT)

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : le semifinali. Venezia e Avellino obbligate a vincere nell’andata in casa : Scattano domani con le sfide d’andata le semifinali di FIBA Europe Cup. Il primo passo verso la conquista della finale per la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino. Le due squadre italiane sognano un derby tricolore nell’ultimo atto della competizione, ma prima dovranno superare nella doppia sfida rispettivamente gli olandesi del Donar Groningen e i danesi del Bakken Bears. Andata in casa per la Reyer reduce dalla vittoria nei quarti ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : Avellino vince - Venezia perde - ma entrambe volano in semifinale : L’Italia porta due squadre nelle semifinali di FIBA Europe Cup. Reyer Venezia e Sidigas Avellino sono tra le migliori quattro squadre della manifestazione. I veneti ora affronteranno gli olandesi Donar Groningen, mentre gli irpini se la vedranno con i danesi del Bakken Bears. C’è davvero la grande possibilità di un derby tutto italiano in finale. Sconfitta, ma felice Venezia. La Reyer cede sul campo dei russi del Nizhny Novgorod per ...

Diretta / Avellino Juventus Utena streaming video e tv : così all'andata - orario (Basket Europe Cup) : Diretta Avellino Juventus Utena streaming video e tv: orario e risultato live della partita di ritorno dei quarti di basket Europe Cup (oggi 28 marzo)(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:50:00 GMT)

Nizhny Novgorod Venezia/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Europe Cup) : diretta Nizhny Novgorod Venezia Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di ritorno dei quarti di basket Europe Cup (oggi 28 marzo)(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 09:12:00 GMT)

Avellino Juventus Utena/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Europe Cup) : diretta Avellino Juventus Utena Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di ritorno dei quarti di basket Europe Cup (oggi 28 marzo)(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 09:11:00 GMT)

Basket - Europe Cup : Avellino pareggia in Lituania l'andata dei quarti : La Sidigas Avellino impatta sul 77-77 la gara d'andata in Lituania contro la Juventus Utena, rimandando al match di ritorno la qualificazione alle semifinali di Fiba Europe Cup. Uno strano destino per ...

Venezia Nizhny Novgorod/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Europe Cup quarti) : diretta Venezia Nizhny Novgorod: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che al Taliercio è valida per l'andata dei quarti di finale di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:30:00 GMT)

Juventus Utena Avellino/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Europe Cup) : diretta Juventus Utena Avellino Streaming video e tv, orario, risultato live. Sidigas in Lituania per l’andata dei quarti della Europe Cup di basket (oggi 21 marzo)(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 07:11:00 GMT)

Basket - Europe Cup 2018 : Avellino sbanca Minsk e si qualifica ai quarti. Avanti Venezia - harakiri Sassari : Due su tre per le italiane nel ritorno degli ottavi della FIBA Europe Cup. Se per la Reyer Venezia la trasferta in Ungheria è stata pura formalità, la Sidigas Avellino si è dovuta guadagnare la qualificazione espugnando Minsk dopo il pareggio dell’andata. Male, infine, la Dinamo Sassari, che ha sprecato il +17 dell’andata, perdendo con lo stesso passivo e subendo la beffa definitiva all’overtime. Era la Sidigas Avellino a ...

Le Portel Sassari/ Info streaming video e tv : orario e risultato live (Basket Europe Cup - gara-2) : Diretta Le Portel Sassari: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita per gara-2 degli ottavi di finale di basket Europe Cup. Dinamo vicina alla qualificazione(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Kormend Venezia/ Info streaming video e tv : orario e risultato live (Basket Europe Cup - gara-2) : Diretta Kormend Venezia: Info streaming video e tv, orario e risultato live. Formalità per la Reyer in Ungheria, dopo il +32 dell'andata il passaggio del turno in Europe Cup è scontato(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 09:10:00 GMT)

Tsmoki Minsk Avellino/ Info streaming video e tv : orario e risultato live (Basket Europe Cup - gara-2) : Diretta Tsmoki Minsk Avellino, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Le due squadre hanno pareggiato all'andata: chi vince avanza ai quarti di Europe Cup(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:00:00 GMT)