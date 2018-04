Basket 3×3 | Mondiali 2018 | l’Italia affronterà Repubblica Ceca | Venezuela | Malesia e

oasport

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Sarannoe Turkmenistan le avversarie dell’Italia femminile nel girone A della World Cup di 3×3, in programma a partire dall’8 giugno a Manila, nelle Filippine. La composizione dei gironi è stata determinata attraverso il ranking, stessa discriminante utilizzata per determinare le partecipanti. La formula prevede che le prime due squadre di ogni girone accedono ai quarti di finale. “È un girone impegnativo – ha commentato Angela Adamoli, allenatore della Nazionale femminile, dichiarazioni riportate dall’Ufficio Stampa della FIP – dove da un lato incontriamo lache ha vinto il campionato del mondo nel 2016, ha tradizione e cerca ovviamente un riscatto. Dall’altro ci sono squadre come il Turkmenistan che ha sposato in pieno il progetto 3×3, ha giocatrici che ci si allenano tutto ...