Barcellona | il ko con la Roma fa risparmiare un milione

Roma - Pallotta : 'Di Francesco ha fatto scelte brillanti contro il Barcellona' : 'Quello che Di Francesco ha fatto cambiando tatticamente è stato brillante, non penso che il Barcellona se lo aspettasse'. James Pallotta elogia il tecnico della Roma dopo la qualificazione alla ...

Roma-Barcellona - Gianna Nannini indossa la maglietta di Totti durante il concerto e canta 'Notti magiche' : Anche Gianna Nannini si unisce ai festeggiamenti per la vittoria della Roma in Champions League sul Barcellona e la conquista di un posto in semifinale. durante una tappa di Fenomenale il tour, ieri ...

Roma - sventata una rapina in villa durante la partita con il Barcellona : Roma, sventata una rapina in villa durante la partita con il Barcellona La banda era composta da tre ultracinquantenni: due Romani e un bosniaco Continua a leggere

Ascolti tv - oltre 7 - 6 milioni di telespettatori per l’impresa della Roma contro il Barcellona : L’impresa della Roma, che ribalta il risultato dell’andata contro il Barcellona di Messi e si qualifica alle semifinali di Champions League, è stata un trionfo anche dal punto di vista televisivo. Il match ha fatto il pieno di Ascolti su Canale 5 con 7 milioni 680mila telespettatori e il 28.34% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la fiction Questo nostro amore 80, con Neri Marcorè e Anna Valle, ha raccolto 3 milioni 805mila ...

Ascolti Tv - Roma-Barcellona è la seconda gara più vista in stagione : La gara dell'Olimpico valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions ha vinto la prima serata. L'impresa dei giallorossi seguita da oltre 7 milioni di persone. L'articolo Ascolti Tv, Roma-Barcellona è la seconda gara più vista in stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma-Barcellona - Pallotta si tuffa nella fontana di piazza del Popolo e si scusa al telefono con la Raggi : 'Pagherò la multa' : Dopo l'episodio del bagno nella fontana di piazza del Popolo, ieri sera per i festeggiamenti della vittoria della Roma con il Barcellona, il presidente della AS Roma James Pallotta si è sentito con la ...

Champions League - la Roma c'è . Vola in semifinale dopo un 3-0 contro il Barcellona : La Roma c'è ed è strepitosa. L'impresa non era impossibile e una volta realizzata pare troppo bella per essere vera. Ma il tabellone parla chiaro, Roma-Barcellona finisce 3-0. dopo il risultato di 1-4 ...

Magica Roma - 3-0 contro il Barcellona. Città - e Italia - in festa - il tuffo di Pallotta : L'esultanza non manca nel mondo dello spettacolo: 'Che sport incredibile!!! Daje Roma!!!', ha scritto su twitter Alessandro Gassman n. Anche Fiorello trionfa: 'Grazie Roma per la splendida serata di ...

Impresa della Roma contro il Barcellona - il delirio dei tifosi giallorossi : Cori, sciarpe, bandiere giallorosse. I tifosi Romanisti hanno invaso le strade della Capitale dopo la vittoria storica contro il Barcellona all'Olimpico. RomaToday ha raccolto in tre minuti il meglio degli oltre 200...

Roma-Barcellona - su facebook la gioia incontenibile di Carlo Verdone : “Oddio me parte la pompa…” : Un Carlo Verdone veramente incontenibile quello che su facebook ha postato una video esultanza esagerata dopo la vittoria della Roma sul Barcellona: “E’ un sogno, non ci credevo, Nerone sì Nerone sì… oddio che serata…. me sta a partì la pompa davero, famme fermà” L'articolo Roma-Barcellona, su facebook la gioia incontenibile di Carlo Verdone: “Oddio me parte la pompa…” proviene da Il Fatto ...

Roma-Barcellona : il sogno può continuare. Le emozioni di una notte indimenticabile : Dzeko, De Rossi, Manolas: e chi se li scorderà più questi nomi? Eroi di una notte senza uguali. Ci sono serate che neppure se le definisci indimenticabili riesci a rendere l'idea di quanto ti hanno ...

Roma-Barcellona - il volto della sconfitta : Messi e compagni fuori dalla Champions : Impresa della Roma nei quarti di finale di Champions League. Dopo il 4-1 contro il Barcellona al Camp Nou, la squadra di mister Di Francesco vince 3-0 all'Olimpico e si qualifica per le semifinali. Il ...

Davide ha sconfitto Golia. La Roma ne fa 3 al Barcellona e approda alle semifinali di Champions : Roma – Come nelle favole, quando il bene trionfa sul male, la luce sul buio, il più debole sul più forte. Questa sera allo stadio Olimpico si è realizzato l’imponderabile. L’impossibile si è materializzato in possibile. Il reale ha sterzato sul surreale e la Roma ha rimontato 3 gol di svantaggio al Barcellona. I giallorossi si sono qualificati alle semifinali di Uefa Champions League superando in casa l’armanta blaugrana ...