Banche Venete : Sga compra 18 mld di npl : ANSA, - MILANO, 11 APR - Sga, la Società per la Gestione di Attività del Tesoro, acquista i portafogli di crediti deteriorati , in sofferenza, unlikely to pay e past due, da Banca Popolare di Vicenza ...

Banche Venete : Mdc - convocare tavolo governo - Intesa Sp e Regione Veneto : Venezia, 11 apr. (AdnKronos) - Il Movimento Difesa Cittadino condivide "integralmente la proposta del consigliere regionale Antonio Guadagnini, del gruppo Siamo Veneto, presentata alla Commissione in occasione della seduta tenutasi il 6 aprile scorso e che sarà sottoposta al governo nazionale, ad In

Il piano del Mef : crac Banche Venete - aumento sui rimborsi : Decreto in arrivo entro aprile e risarcimenti a maglie larghissime. Governo dimissionario al lavoro per mettere a punto il provvedimento amministrativo necessario a indicare le regole attraverso le...

Intesa Sanpaolo rinuncia a garanzia Stato su titoli Banche venete : Roma, 6 apr. , askanews, Intesa Sanpaolo procederà all'annullamento di 9,3 miliardi di euro di obbligazioni delle banche venete in suo possesso e rinuncia di conseguenza alla garanzia dello Stato sui ...

Banche Venete - i passi falsi del governo sui conti pubblici : L’agenzia di statistica europea ha gelato l’Italia con la decisione di far pesare sui conti pubblici il salvataggio delle Banche veneto, con 4,7 miliardi in più di deficit e 11,2 di debito. La revisione non avrà conseguenze drastiche, ma smentisce le previsioni fatte da Palazzo Chigi e Tesoro. Ecco cosa si legge nella famosa «lettera dell’Eurostat»...

Banche Venete : l'effetto del salvataggio su deficit e debito - spiegato bene : Eurostat impone all'Italia di contabilizzare diversamente i costi della liquidazione dei due istituti di credito. Piccolo buco nel bilancio pubblico

Banche Venete e Mps caricano 6 - 3 miliardi sui conti pubblici : Si restringe di conseguenza lo spazio di manovra in vista del Documento di Economia e Finanza , Def, che il nuovo governo, quando ci sarà, dovrà presentare a Bruxelles.

Banche Venete - più salato il conto per il Tesoro : Eurostat: il deficit aumenterà di 4,7 miliardi e il debito di 11 miliardi L'operazione di salvataggio delle Banche venete fa sentire tutto il suo peso sui conti pubblici. Malgrado le rassicurazioni ...

