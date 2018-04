Firenze - Bancarotta Ste : il pm chiede di condannare Verdini a 3 anni : Il pm Luca Turco ha chiesto di condannare a 3 anni per l'ex senatore di Ala, Denis Verdini, finito sotto processo per la bancarotta fraudolenta della Società toscana di Edizioni che, dal 1998 al 2014, ...

Nuova grana per Denis Verdini : chiesta condanna a 3 anni per la Bancarotta fraudolenta della Ste : La procura di Firenze ha chiesto oggi una condanna a tre anni per l'ex senatore di Ala Denis Verdini nell'ambito del processo per bancarotta fraudolenta della Società toscana di Edizioni.Continua a leggere

The Weinstein Company in Bancarotta - ora le vittime di molestie possono parlare : Per molti era solo questione di tempo: dopo gli scandali sessuali che avevano colpito Harvey Weinstein alla fine del 2017, la società cinematografica The Weinstein Company, da lui fondata nel 2005 con il fratello Bob, ha dichiarato bancarotta in queste ore. A nulla sono serviti i tentativi di vendita percorsi negli scorsi mesi, quando una finanziaria si era anche detta interessata all’acquisto per poi scoprire che la situazione ...

Molestie - Bancarotta società Weinstein : 11.05 La società di Harvey Weinstein ha annunciato di aver presentato istanza di fallimento a meno di sei mesi dalla valanga di accuse di aggressione sessuale per l'ex produttore di Hollywood. Lo studio ha inoltre dichiarato che libererà gli accusatori dagli accordi di non divulgazione che Weinstein aveva usato per zittirli,permettendo alle donne di parlare senza temere ritorsioni. "Anche se va in bancarotta, la società rimane impegnata (...) ...

La società di Weinstein dichiara Bancarotta e cancella gli accordi per zittire le vittime di abusi : Ha dichiarato bancarotta la società di Harvey Weinstein, l’ex re dei produttori di Hollywood travolto dallo scandalo delle molestie. Lo riporta Bloomberg segnalando che la società ha portato i libri in tribunale nel Delaware, dopo il fallimento delle trattative per la vendita del gruppo ad un investitore per 500 milioni di dollari....

CASO WEINSTEIN/ Dopo le accuse di molestie - salta l’accordo per salvare la casa di produzione dalla Bancarotta : Il gruppo di investitori che doveva salvare la WEINSTEIN Company dalla bancarotta, Dopo lo scandalo che ha travolto il fondatore Harvey WEINSTEIN, ha cancellato l’accordo.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:32:00 GMT)

Weinstein - dopo lo scandalo la sua società rischia la Bancarotta : niente accordo con le banche : Spettro bancarotta per la Weinstein Company : la società che faceva capo all'ex boss di Miramax, Harvey Weinstein, travolto dalle accuse di molestie sessuali di numerose attrici di Hollywood , farà ...

La Weinstein Company verso la Bancarotta : Che potesse sopravvivere alla scandalo era apparso subito difficile. E mese dopo mese, denuncia dopo denuncia, le possibilità si sono ulteriormente ridotte. La Weinstein Company, che già nell’autunno scorso non navigava in buone acque, avrebbe fatto richiesta di bancarotta. Per la società fondata dal produttore Harvey Weinstein, accusato di molestie da oltre cento donne, e dal fratello Bob, non ci sarebbe alcun lieto fine. LEGGI ...

Harvey Weinstein - le sue società cinematografiche verso la Bancarotta : La Weinstein Company, la casa cinematografica fondata da Harvey Weinstein e da suo fratello Robert, starebbe andando verso la bancarotta. ...

Molestie - la Bancarotta di Weinstein Co. : 16.58 Il Consiglio di Amministrazione della Weinstein non è riuscito ad accordarsi per la vendita dello studio dopo che è stato travolto dalla vicende delle Molestie sessuali da parte del suo fondatore nei confronti di un centinaio tra attrici e personale femminile dello staff.La cifra richiesta,pari a 500mln di dollari,di cui 40 mln per un fondo a risarcimento delle vittime, non è stata accettata da un gruppo di investitori. Il Consiglio ...

La società di Weinstein verso la Bancarotta dopo lo scandalo molestie - : Il Cda della casa di produzione cinematografica non avrebbe altra scelta, dopo il fallimento della trattativa per la vendita con un gruppo di investitori. L'azienda ha accumulato milioni di debiti ...

Molestie - Weinstein Company si prepara a dichiarare Bancarotta : La Weinstein Co sarebbe ormai a un passo dalla bancarotta dopo lo scandalo sessuale che ha coinvolto il produttore. Lo riporta il Los Angeles Times, spiegando che la decisione è arrivata dopo che il ...

Weinstein - fine della corsa : in Bancarotta la sua società : ROMA - La Weinstein Company dichiarerà il bancarotta, secondo quanto riportato dai media statunitensi. 'Pur riconoscendo come questo esito sia estremamente sfortunato per i nostri dipendenti, i nostri ...