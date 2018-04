Bagno nella fontana | Pallotta chiede scusa a Raggi

Figc - Del Piero - Gullit - Conti e Bagnoli entrano nella hall of fame : Sarà la splendida cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze ad ospitare lunedì 9 aprile alle ore 15.30 la cerimonia di premiazione della ‘hall of fame del calcio italiano’, il riconoscimento istituito nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio. Questi i vincitori della ...

Più lavoro - meno clandestini. Bagno di folla di Matteo Salvini nella sua Calabria : "Cambiare idea è sinonimo di intelligenza". Quando Matteo Salvini fa esplodere l'anfiteatro del Liceo scientifico Piria di Rosarno in un boato, dicendosi "orgoglioso" di essere stato eletto senatore in Calabria, Alessandra, 25 anni e un corso di giurisprudenza sulle spalle, annuisce e sorride. È arrivata da Cosenza con il padre, che ha votato anche lui per la Lega. Tre ore di macchina in un sabato pomeriggio piovoso solo per poter ...

Incidente per Hillary Clinton : scivola nella vasca da Bagno e si rompe un polso : Incidente per Hillary Clinton: scivola nella vasca da bagno e si rompe un polso Il nuovo Incidente ha scatenato nuove voci sullo stato di salute dell’ex segretario di stato Usa. Pochi mesi fa si era rotta un alluce mentre pochi giorni fa stava cadendo dalle scale durante la visita in India.Continua a leggere Il nuovo […] L'articolo Incidente per Hillary Clinton: scivola nella vasca da bagno e si rompe un polso proviene da NewsGo.

La morte misteriosa della star di Bollywood Sridevi : È annegata nella vasca da Bagno : Prima un arresto cardiaco e ora una morte per annegamento nella vasca da bagno. Si infittisce il mistero della morte della star di Bollywood Sridevi Kapoor. Secondo quanto riportato dalla polizia di Dubai, l'attrice indiana sarebbe morta mentre si faceva un bagno nella vasca nell'appartamento di un hotel. Il decesso è avvenuto sabato sera, la donna avrebbe quindi perso conoscenza e sarebbe in seguito annegata. Sridevi quel giorno si ...

Nuoto : due vittorie per Federica Pellegrini nella Salento Swim Cup. Un Bagno di folla ha accolto la campionessa di Spinea : E’ nelle acque salentine che Federica Pellegrini ha fatto il proprio esordio nei meeting italiani. La campionessa azzurra ha infatti scelto di essere presente a Calimera, in occasione del 2° Salento Swim Cup nella vasca da 25 metri della piscina Aquapool. Una partecipazione annunciata attraverso il suo profilo Instagram in una due giorni nella quale la veneta si è cimentata nei 100 stile libero e nei 100 dorso con risultati più che discreti. Un ...

Militare suicida nella metro Barberini : bersagliere e papà 29enne - si è sparato in Bagno : Suicidio alla stazione metro Barberini di Roma: stamattina un Militare in servizio si è tolto la vita. A quanto si è appreso, il bersagliere si è chiuso in uno dei bagni di...