Avv Ue | Italia recuperi Ici da Chiesa

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della prima giornata. Detti : “Mi auguro che l’Europeo non sia a rischio”; Acerenza : “Un sogno che si Avvera” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-1. GABRIELE Detti E’ la notizia del giorno: Gabriele Detti lascia Riccione per un risentimento muscolare alla spalla, una ricaduta del precedente infortunio. Il toscano tende a minimizzare l’entità del contrattempo precisando che ...

Terremoto M 4.6 in Centro Italia : il boato è stato Avvertito fino a 30 km dall’epicentro : Il Terremoto magnitudo 4.6 registrato questa mattina alle 05:11 con epiCentro a 2 chilometri da Muccia (Macerata), è stato anche in Umbria e Lazio, fino a Roma: lo ha rilevato il servizio “Hai Sentito il Terremoto” dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sulla base di 590 questionari compilati finora online dalla popolazione. L’evento è stato avvertito in particolare a nord-est dell’epiCentro, nelle ...

Torna la paura in Centro Italia - forti scosse di terremoto nel Maceratese : Avvertite a Perugia - Roma - Foligno - Ancona [DATI e MAPPE INGV] : 1/5 ...

Calcio femminile - il Belgio ai raggi X. Ecco chi sono le Avversarie dell’Italia sulla strada che porta in Francia : Domani l’Italia si gioca una fetta importante della prossima qualificazione ai Mondiali di Calcio femminile contro il Belgio a Ferrara, alle ore 18.00. Andiamo a scoprire chi sono le nostre avversarie più pericolose sulla strada che porta alla rassegna iridata che si disputerà nel 2019 in Francia. Julie Biesmans (04-05-1994 – Bristol City): 52 presenze in nazionale su 58 convocazioni, due reti in 4045 minuti giocati, di ruolo ...

Motomondiale 2018 - Italia formidabile. Che Avvio in Moto2 e Moto3. Giovani e veterani - piovono podi e vittorie : Tutti o quasi staranno parlando del “fattaccio”, dell’incidente tra Valentino Rossi e Marc Marquez, nel corso della gara di MotoGP, sul tracciato di Termas de Rio Hondo (Argentina). Tuttavia, la domenica, su due ruote, sudamericana non si è limitata solo a ciò e l’Italia ha modo di sorridere per i risultati ottenuti nelle altre due classi del Motomondiale, in questo secondo round iridato del 2018. Dopo i riscontri ...

Smart Home e prodotti. Cosa comprano dAvvero gli italiani? : Come abbiamo scoperto dal rapporto Doxa, gli italiani hanno una scarsissima idea di Cosa sia la “casa intelligente”. Il 45% degli intervistati addirittura non ne ha mai sentito parlare. Eppure, anche nel nostro Paese, c’è chi inizia ad informarsi e a dotarsi di strumenti per trasformare la propria casa. Tra questi, il 25% si affida a prodotti riguardanti la sicurezza. Parliamo di sensori per porte e finestre, ...

Conti pubblici - la UE Avverte l'Italia : "Rispetti i target di bilancio" : L'Unione Europea ha lanciato un nuovo monito all'Italia riguardo i Conti pubblici. Il vice presidente della Commissione Valdis Dombrovskis, ha infatti avvertito il nostro paese che è fondamentale il rispetto del target di bilancio, nonché che faccia ogni sforzo possibile per la riduzione di deficit e debito. Un invito forte, che Dombrovskis ha fatto a margine del Workshop Ambrosetti. Ha inoltre preannunciato che le valutazioni degli sforzi che ...

“Ti squaglio nell’acido” : minacce choc alla professoressa in aula - sotto gli occhi dei compagni divertiti. Un caso tutto italiano dAvvero agghiacciante. Per lo studente è finita così (scontate le polemiche) : Una sequenza diventata virale in rete, agghiacciante. E che però non ha portato al momento ad alcuna sanzione nei confronti di uno studente nonostante le violente minacce a un insegnate, durante le ore di scuola. Ne parla Il Messaggero, un episodio assurdo capitato a Velletri: lo studente minaccia, bestemmia e inveisce contro la prof, davanti ai compagni che ridono, mentre qualcuno riprende tutto con il cellulare. “Te squaglio ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con una vittoria contro l’Olanda l’Avventura a Las Vegas. Stati Uniti ai play-off : Si conclude con una vittoria l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Curling maschile 2018 a Las Vegas (Stati Uniti). Nell’ultimo incontro del girone gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e da coach Soren Gran, schierati sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Fabio Ribotta ed Andrea Pilzer superano l’Olanda (6-5) dello skip Jaap Van Dorp e concludono la loro rassegna iridata all’ottavo posto ...

Mauro Donato - scarcerato il fotoreporter italiano detenuto in Serbia : “Finita una brutta disAvventura” : È stato scarcerato dopo tre settimane Mauro Donato, il fotoreporter torinese arrestato in Serbia il 16 marzo per una presunta aggressione ai danni di alcuni profughi. Donato si trovava nel paese con un collega per documentare la vita delle persone in fuga da guerra e miseria lungo la rotta dei Balcani. “È finita una brutta disavventura”, ha commentato il fotoreporter subito dopo il rilascio da parte delle autorità serbe. ...

Bologna-Bari 260 euro - bagaglio escluso. La mia disAvventura con Alitalia : Ho trascorso le vacanze di Pasqua a Castellaneta, splendida cittadina pugliese di cui vi parlerò in un post successivo. Ora voglio invece raccontarvi della mia esperienza con Alitalia durante questo viaggio. L’agenzia che si è occupata di emettere i biglietti, dopo aver valutato alcune ipotesi, mi ha spiegato che forse il modo migliore per raggiungere Castellaneta era di prendere un volo da Bologna, di fare scalo a Roma e di rimettersi in volo ...

DAvvero in Italia sono diminuite le auto blu? : Le auto blu sono considerate uno degli sprechi della politica. Ne sono state eliminate alcune, ma non tante quanto sembra emergere dai rapporti governativi