Auto | 30 anni fa la legge per obbligo cinture di sicurezza in Italia

Scontro Auto-camion sull'At-Cn a Castagnito : morto - 56 anni - noto chirurgo della mano a Bra : Scontro mortale tra un'auto e un camion questa mattina, martedì 10 aprile, intorno alle 8, sull'autostrada Asti-Cuneo, all'altezza di Castagnito, al chilometro 49,9. Il conducente dell'auto è deceduto.

È esplosa un’Autobomba in provincia di Vibo Valentia - un uomo di 42 anni è morto : È esplosa un’autobomba a Limbadi, un comune di poco meno di 4mila abitanti in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Nell’esplosione è morto Matteo Vinci, 42 anni, candidato alle ultime elezioni comunali nella lista “Limbadi libera e democratica”, ed è The post È esplosa un’autobomba in provincia di Vibo Valentia, un uomo di 42 anni è morto appeared first on Il Post.

Il nuovo titolo dagli Autori di LawBreakers è Radical Heights - un colorato Battle Royale anni '80 : Qualche giorno fa vi avevamo raccontato della presa di coscienza di Boss Key Productions relativamente a LawBreakers, l'hero shooter dello studio fondato da Cliff Bleszinski che nelle parole degli stessi sviluppatori è stato un indiscusso flop di mercato. Oltre ad ammettere i propri errori, il team di sviluppo aveva colto l'occasione per annunciare di aver abbandonato LawBreakers e di essere al lavoro su qualcosa di completamente nuovo, ed oggi ...

Frontale tra due Auto. Muoiono marito - moglie e il piccolo Salvatore - aveva 2 anni : FOGGIA - Tremendo schianto alla porte di Foggia: nel violento Frontale avvenuto questa mattina è purtroppo stata spazzata via un'intera famiglia di Ascoli Piceno. Padre, madre e figlio...

Cinture in Auto obbligatorie da 30 anni : ANSA, - ROMA, 9 APR - L'11 aprile del 1988 arrivava in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplinava, a partire poi dal 26 aprile successivo, l'obbligatorietà delle Cinture di sicurezza nelle auto ...

Cinture in Auto obbligatorie da 30 anni : ANSA, - ROMA, 9 APR - L'11 aprile del 1988 arrivava in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplinava, a partire poi dal 26 aprile successivo, l'obbligatorietà delle Cinture di sicurezza nelle auto ...

Maria De Filippi 25 anni dopo Via Fauro : "Per due anni non ho dormito. Mai più in Auto con Costanzo" : "Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio (Costanzo, ndr). Gliel'ho promesso. E non l'ho più fatto" A Che Tempo Che Fa Maria De Filippi racconta, con la semplicità che la contraddistingue, come è stato il suo 'post' attentato di mafia, nel quale fu coinvolta il 14 maggio 1993. Allora era ancora la compagna di Costanzo, che ...

Bambina di 2 anni investita a Prato è grave : l'Auto non si è fermata a soccorrerla e adesso è ricercata : Una Bambina di due anni e mezzo è ricoverata in rianimazione al pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stata investita da un'automobile che non si è fermata.L'incidente è avvenuto alle 10.30 di ieri lungo la via Vecchia Fiorentina a Quarrata (Pistoia) ma è stato reso noto oggi dai carabinieri che hanno diffuso un appello per risalire alla vettura. I militari non escludono anche l'ipotesi che il conducente non si sia ...

Pistoia - bimba di 2 anni investita da un'Auto pirata mentre cammina con i genitori : Una bambina di due anni e mezzo è ricoverata in rianimazione al pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stata investita da un'automobile che non si è fermata. L'incidente è avvenuto alle 10.30 di ieri ...

Museo dell'Auto di Torino - Un nuovo spazio per le americane degli anni d'oro : Il mito americano si rinnova al Mauto di Torino, con un nuovo allestimento, una scenografia che riprende lo skyline di New York, con limmancabile ponte di Brooklyn, e soprattutto due protagoniste deccezione: una Packard Super-Eight del 1937 e una Cadillac Series 62 del 1947, restaurate in collaborazione con Nicola Bulgari e con il Centro NB per American Automotive Heritage, nato in proprio per preservare il patrimonio automobilistico ...

Maria De Filippi 25 anni dopo Via Fauro : "Per due anni non ho dormito. Mai più in Auto con Costanzo" : "Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio (Costanzo, ndr). Gliel'ho promesso. E non l'ho più fatto" Maria De Filippi racconta con la semplicità che la contraddistingue come è stato il suo 'post' attentato di mafia, nel quale fu coinvolta il 14 maggio 1993. Allora era ancora la compagna di Costanzo, che tanto si stava ...

Barletta - travolge con l'Auto due donne e un bimbo di tre anni sul marciapiede e fugge : È piombato all'improvviso con la sua auto sul marciapiedi travolgendo un'intera famiglia con un bimbo di tre anni ed è fuggito. Il drammatico incidente è avvenuto nella notte a Barletta . Le vittime - ...

Travolge con l'Auto due donne e un bimbo di tre anni sul marciapiede e fugge : È piombato all'improvviso con la sua auto sul marciapiedi Travolgendo un'intera famiglia con un bimbo di tre anni ed è fuggito. Il drammatico incidente è avvenuto nella notte a Barletta . Le vittime - ...

Swisslog a Cuneo : 40 anni di esperienza nella produzione di magazzini Automatici per farmacie : Automazione best-in-class per sistemi sanitari all'avanguardia. È la mission di Swisslog, parte del Gruppo KUKA : un'organizzazione globale con 2.500 dipendenti di talento in più di 20 paesi in ...