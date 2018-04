Autismo | riflessioni a margine del 2 Aprile

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 aprile 2018) 1918 - La I° Guerra Mondiale sta per volgere al termine. Alla fine, resteranno sul terreno oltre 8 milioni di morti. Il disfacimento dell'Impero Ottomano segna l'inizio del problema Medio Orientale.2018 - La Guerra Fredda, che sembrava finita con la caduta del Muro di Berlino, si è improvvisamente riaccesa. Il problema medio-orientale è più vivo che mai. I morti, tra i quali migliaia di bambini innocenti, non si contano più.1918 - Si sta diffondendo la prima pandemia della storia moderna, l'Influenza Spagnola, che porterà a decine di milioni di morti: le stime vanno da 30 a 50, talune arrivano a 100. Negli Stati Uniti si è toccato l'apice di una epidemia di Poliomielite che causa 2 mila morti solo a New York, e lascia migliaia di persone gravemente paralizzate.2018 - Aumentano del 479% i casi di morbillo in Italia, alcuni mortali: il ...