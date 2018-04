Audi SQ3 - Nuovo avvistamento della sportiva

quattroruote

Nuova Audi SQ3, si intravede il nuovo modello del compact SUV

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La seconda generazione dell'Q3 debutterà sul mercato nei prossimi mesi e presto sarà declinata anche in una variante, la SQ3. La Suv si evolverà in maniera importante per riposizionarsi all'interno di un segmento nel quale da qualche anno è entrata anche la sorella minore Q2: è quindi ipotizzabile che la Q3 possa crescere leggermente per proporsi comepunto di riferimento tra le Suv compatte di Ingolstadt.Anello di congiunzione. Come per tutte le Q3 di nuova generazione anche la SQ3 si baserà su una versione evoluta del pianale modulare Mqb con passo allungato: ciò permetterà di migliorare la dinamica di guida e il confort di marcia, enfatizzando anche la leggerezzavettura. La nuova Suvsarà probabilmente seguita dall'eredeRS Q3 che nella sua prima generazione montava un cinque cilindri turbo da 310 CV. Trattandosi di un modello messo in ...