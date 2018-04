Astronomia | SPHERE rivela uno zoo di dischi intorno alle giovani stelle

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Nuove immagini ottenute con lo strumentoinstallato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO stannondo con un dettaglio mai raggiunto finora alcunidi polvere che circondanovicine: mostrano una bizzarra varietà di forme, dimensioni e strutture, tra cui il probabile effetto dei pianeti che si stanno ancora formando. Lo strumentoinstallato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile permette agli astronomi di sopprimere la luce brillante dellevicine per fornire una miglior veduta delle regioni che le circondano. Questa raccolta di immagini diè solo un esempio dell’ampia varietà didi polvere che si trovano. Questisono molto diversi per dimensione e forma – alcuni contengono anelli brillanti, alcuni anelli scuri e altri assomigliano addirittura a un hamburger. ...