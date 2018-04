Astronomia | all’ESA di Frascati il nuovo corso sull’esplorazione oltre il Sistema Solare

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Mezzi e tecnologie per l’esplorazione spaziale, nuove frontiere dell’astrobiologia e tecniche di ricerca di pianeti extrasolari. Questi gli argomenti al centro delteorico “Spazio: esplorazioneil” in programma dal 17 aprile al 22 maggio presso la sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA-ESRIN) di. Il, articolato in 5 lezioni a cura di autorevoli esponenti dell’Università e della ricerca scientifica, è organizzato dall’Associazione Tuscolana di(ATA) e rientra nell’ambito dell’edizione 2017-2018 della Scuola di, svolta in collaborazione con l’ESA e con l’Unione Astrofili Italiani (UAI). I corsi della Scuola, vero fiore all’occhiello del panorama dei percorsi formativi in ambito astronomico, sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e sono validi, pertanto, per ...