“Assurda” Sabrina Ferilli in bikini a 53 anni Beccata alle terme col marito | l’attrice

(Di mercoledì 11 aprile 2018)è pronta a tornare in tv. Dal 19 aprile prossimo, in seconda serata su Rai3, debutta il nuovo programma “Storie del genere” condotto dall’attrice romana e diretto da Giampaolo Marconato. La trasmissione affronterà il tema della transessualità, raccontando le storie quotidiane di persone che hanno cambiato sesso. Sette, in totale, le puntate in cui lacondividerà con il pubblico queste realtà, storie di esseri umani che chiedono accoglienza e rispetto, come recita il promo del programma pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del terzo canale della tv di Stato. Nel corso del programma,sarà affiancata da una squadra di psicologi che illustrerà e documenterà il difficile e delicato percorso di transizione. Verrà anche spiegato il lavoro di un particolare servizio che si svolge all’ospedale San Camillo di Roma, il ...