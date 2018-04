Asd Bellegra 1962 calcio I cat | Sancamillo | sconfitta immeritata

romadailynews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Roma – Ha sfiorato l’impresa la Prima categoria del. Ma alla fine il Giardinetti Garbatella si è imposto per 1-0 sul campo della squadra del presidente Marco Cilia. “Un peccato per il risultato, avremmo decisamente meritato di più – dice Ubaldo, centrocampista classe 1983 e capitano del–. Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto una grande prestazione. Ci è mancato solo di concretizzare le opportunità create. Poi siamo rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Romani e nella prima parte del secondo tempo abbiamo subito il gol decisivo viziato da un chiaro fallo di mano. A quel punto l’arbitro ha espulso per proteste anche il nostro Battisti, ma anche in nove abbiamo tenuto abbastanza bene il campo”. La prestazione con la seconda della classe, nonostante il risultato negativo, può dare coraggio alsecondo il capitano. ...