Ascolti Tv | Roma-Barcellona è la seconda gara più vista in stagione

Ascolti TV | Martedì 10 Aprile 2018. In 7.6 mln per Roma – Barcellona (28.3%). Questo Nostro Amore 15.2% : Roma - Barcellona Su Rai1 Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.805.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Barcellona ha raccolto davanti al video 7.680.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.023.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Il Principe cerca Moglie ha intrattenuto 1.789.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 #Cartabianca ...

Ascolti TV | Mercoledì 4 Aprile 2018. In 6 - 4 mln per Barcellona-Roma (23.2%) - Fratelli Unici 13.2%. Tutti i dati del 20 : Barcellona-Roma Su Rai1 Fratelli Unici ha conquistato 3.382.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions Barcellona-Roma ha raccolto davanti al video 6.405.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.606.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.344.000 spettatori (12%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV | Mercoledì 21 Marzo 2018. I David si fermano al 14.3%. Tutte le Strade Portano a Roma 13.3%. Cala Il Cacciatore (7.4%) : David di Donatello 2018 Su Rai1 la cerimonia dei David di Donatello 2018 ha conquistato 3.012.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 Tutte le Strade Portano a Roma in prima visione ha raccolto davanti al video 3.105.000 spettatori pari al 13.% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.749.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.249.000 spettatori (11.8%). Su Rai3 Chi l’ha ...