Ascolti tv | oltre 7 | 6 milioni di telespettatori per l’impresa della Roma contro il

Ascolti tv - oltre 6 - 4 milioni di telespettatori per Barcellona – Roma : La prima serata del 4 aprile ha visto trionfare ancora una volta il calcio negli Ascolti tv con l’incontro di Uefa-Champions League Barcellona-Roma, seguito su Canale 5 da 6.405.000 telespettatori pari al 23.18%. Ascolti tv prime time Rai1 ha trasmesso il film “Fratelli Unici”, una commedia con Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini e Miriam Leone, visto da 3 milioni e 382mila telespettatori, con uno share del 13,2%. ...

Ascolti tv - per la replica de Il Commissario Montalbano oltre 6 - 5 milioni di telespettatori : Anche a Pasquetta Il Commissario Montalbano, con la replica de “Il sorriso di Angelica”, conquista la prima serata. La fiction ha fatto registrare su Rai1 6 milioni 575mila telespettatori (28.3% di share), risultando il programma più visto della giornata. Ascolti tv prime time La serata prevedeva su Italia 1 Emigratis che è stato visto da 2 milioni 108mila telespettatori (10.23% di share). Su Canale 5 Exodus – Dei e Re ha ...

Ascolti tv - 30 marzo 2018 : Inside Out non va oltre l’11 - 1% di share : Ascolti tv venerdì 30 marzo 2018: ieri sera su Canale5 il film Inside Out visto da… Ecco i principali dati Auditel con gli Ascolti tv di venerdì 30 marzo 2018. Ieri sera su Rai1 La Via Crucis ha registrato un ascolto medio pari a 4 milioni 473 mila telespettatori ed il 19,5% di share. Su […] L'articolo Ascolti tv, 30 marzo 2018: Inside Out non va oltre l’11,1% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - oltre 6 milioni di telespettatori per Don Matteo 11 : Ancora una volta Don Matteo, arrivato all’edizione numero 11, nel giorno in cui Terence Hill compie 79 anni conquista la prima serata tv del 29 marzo su Rai1 con 6 milioni 110mila telespettatori e il 24.97% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film di Fausto Brizzi Forever Young ha raccolto 1 milione 871mila telespettatori pari all’8.28% di share. Meglio ha fatto, su Rai2, la seconda puntata del talent The Voice of Italy, ...

Ascolti tv - oltre 5 milioni di telespettatori per i funerali di Fabrizio Frizzi : Il programma più visto della prima serata del 28 marzo è stato il film “Il Diavolo veste Prada”, trasmesso da Canale5, seguito da 2.725.000 telespettatori, pari al 12.13% di share. Ascolti tv prime time Un primato raggiunto in una prima serata che ha visto segnare risultati di Ascolti simili tra le varie reti. Su Rai3 infatti “Chi l’ha visto?” ha registrato il valore più alto di stagione con 2.630.000 e ...

Ascolti tv - vince con oltre 6 milioni di telespettatori la sfida Inghilterra – Italia : Ascolti tv, Prime time A vincere la sfida degli Ascolti di giornata è stata la partita tra Inghilterra e Italia che su Rai1 è stata seguita da 6 milioni 261mila spettatori pari al 23,6% di share conquistando il gradino più alto del podio. Seconda posizione per l’Isola dei Famosi che su Canale 5 è stata vista da 4 milioni 360mila spettatori pari al 22,4% di share. Terzo gradino del podio per DiMartedì che su La7 ha totalizzato 1 milione ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con oltre 6 milioni di telespettatori : Vittoria di Rai1 nel prime time del 22 marzo. Il nuovo appuntamento con Don Matteo, il ‘prete’ più amato del piccolo schermo, ha superato in media i 6 milioni di telespettatori (6 milioni 65mila con il 26% di share) conquistando il primo gradino del podio. Nel primo episodio i telespettatori sono stati 6 milioni 693mila pari al 25,2% di share e nel secondo 5 milioni 509mila pari al 27,1 di share. Ascolti tv prime time L’esordio ...

Ascolti tv - oltre 4 - 5 milioni di telespettatori per L’isola dei famosi : Vittoria in prima serata per L’Isola dei famosi che su Canale5 ha registrato 4 milioni 537mila telespettatori e il 24.82% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 4 milioni 109mila spettatori hanno seguito Sei mai stata sulla luna?, il film di Paolo Genovese, che ha totalizzato il 17.3% di share. Su La7 DiMartedì è stato seguito da 1 milione 898mila spettatori con uno share dell’8.31% mentre su Rai3 #cartabianca, condotto da Bianca ...

Ascolti tv - 18 marzo/ Boom di Domenica Live con oltre 3 milioni di spettatori - vola Storie Maledette : Gli Ascolti tv del 18 marzo confermano la vittoria di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa ma anche l'interesse sempre maggiore per Franca Leosini e Storie Maledette, ecco il dettaglio(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:34:00 GMT)

Striscia la notizia/ Boom di Ascolti : oltre 6 - 5 milioni di spettatori - è il programma più visto della giornata : Questa sera, giovedì 15 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. In studio anche le veline.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:24:00 GMT)

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5%. Inter-Napoli 10.7% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.320.000 spettatori pari al 13% di share in onda dalle 22.40 alle 0.15. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

