Ascolti TV | Martedì 10 Aprile 2018

Ascolti TV | Martedì 27 Marzo 2018. In 6 - 2 mln per Inghilterra-Italia (23.6%) - Isola a 4 - 3 mln (22.4%). Ancora un seguito eccezionale per i ricordi di Frizzi : Isola dei Famosi Su Rai1 l’amichevole di calcio Inghilterra-Italia – in onda dalle 21.03 alle 22.55 – ha conquistato 6.261.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi – dalle 21.17 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 4.360.000 spettatori pari al 22.4% di share (qui il battibecco tra Rosa ed Elena e il gruppo). Su Rai2 il triplo appuntamento con Hawai Five O ha interessato ...