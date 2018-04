Arval Italia - Con Engie pacchetto auto elettrica | colonnine ed energia green

quattroruote

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La società di noleggio a lungo terminel e l'aziendahanno presentato oggi a Roma il servizio "Charging as a service" dedicato alla mobilità. Il progetto pilota, rivolto al mercato business, prevede zero anticipo e un canone mensile unico che comprende l', la progettazione, l'installazione, la manutenzione dei punti di ricarica ed100%. Nella rete dei riparatori. Ai clienti sarà offerto anche un report mensile sull'utilizzo dell'e sul consumo di, fondamentale per comprendere il risparmio ottenuto rispetto a un mezzo tradizionale. In una prima fase sarà proposta dai partner della rete di riparazione che offriranno il servizio di veicolo sostitutivo dei clienti della flotta. I costi e i modelli scelti per il progetto pilota non sono stati ancora resi noti.