JetSmArter - l’app che rende facile viaggiare in jet : Dimenticati le lunghe code al controllo passaporti, i noiosi controlli di sicurezza, le file all’imbarco e gli applausi all’atterraggio, con JetSmarter potrai viaggiare con la comodità dell’aereo privato a poco più di mille euro al mese. Chi è JetSmarter? E’ una startup americana – spesso definita come l’Uber dei jet privati – fondata nel 2012 da Sergey Petrossov con lo scopo di rendere redditizi i voli ...

Arte : al via Bias - una porta aperta al dialogo tra religioni : La porta è la pArte più lunga di , questo, viaggio nello "spirituale nell'Arte" che, con oltre 40 eventi , mostre, spettacoli, concerti, fino al 14 settembre, interesserà 22 luoghi in Sicilia, 3 in ...

Il gusto dell’Arte - a Milano 50 opere celebri diventano un viaggio nella gastronomia (e anche delle ricette) : Still Life with Shellfish, Henri Matisse – Tartare di gamberi e capesante con limone, pepe rosa, erba cipollina Un vassoio con sopra una scodella con i gamberi crudi e una capasanta e lì vicino un limone tagliato a metà e un coltello. Un uomo che ha appena finito di arrotolare la pastasciutta grondante di sugo e avvicina la forchetta alla bocca. Un altro che mangia una fetta di carne aiutandosi con due mani di troppo. Una donna, pienotta ...

Spazio - ExoMars : Tgo in posizione - al via analisi atmosfera MArte : Roma, 10 apr. , askanews, Tutto pronto per il debutto del Trace Gas Orbiter della missione marziana ExoMars. Il Tgo ha finalmente raggiunto la sua orbita di posizionamento dopo un anno di aerobraking ...

Moby Prince - il mistero sui viaggi della petroliera di Snam. Ecco le tre versioni - tra documenti ufficiali e cArte inedite : La sera del 10 aprile 1991 – 27 anni fa – la nave passeggeri Moby Prince partita da Livorno e diretta ad Olbia entra in collisione con la petroliera Agip Abruzzo, ancorata a due miglia e mezzo dalla costa. Dei 141 a bordo del traghetto si salva soltanto il mozzo, Alessio Bertrand. L’equipaggio della petroliera di proprietà Snam, una società dello Stato, viene tratto in salvo. Nel corso delle inchieste e dei processi non fu mai ...

Dai 3 milioni di streaming all'album su KickstArter : sogni - e passioni - della pianista Olivia Belli : La Belli, pianista e compositrice italiana, fermana d'adozione , fondatrice del festival Perpianosolo Meeting, con i suoi precedenti 4 album ha ottenuto su Spotify oltre 3 milioni di streaming in ...

Camera - sì alla deroga per Leu via libera al gruppo autonomo. PArte l istruttoria sui vitalizi : E che dovrà occuparsi non solo del Documento di economia e finanza ma anche di tutti le leggi in scadenza. Al Senato è già stata formata e il presidente scelto è il cinquestelle Vito Crimi . alla ...

MOTOGP - DIRETTA GP ARGENTINA 2018/ Streaming video Tv8 e Sky - gara live : tutti sulla griglia di pArtenza - via! : DIRETTA MOTOGP Streaming video Sky Tv8 gara e warm-up live GP ARGENTINA 2018 Termas de Rio Hondo: cronaca e tempi, vincitore e podio.

Diretta Formula 1 - Gp Bahrain 2018/ Streaming video SKY - gara live : tutti sulla griglia di pArtenza - via! : Diretta Formula 1 F1 Streaming video Sky gara Gp Bahrain 2018 Sakhir live: vincitore, podio, ordine d'arrivo del secondo Gran Premio della stagione.

Al via a Milano la settimana di Arte moderna e contemporanea : arte contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa", progetto del Guggenheim Museum di NY, o anche "Italiana", che segue il progressivo affermarsi nel mondo del made in Italy attraverso la moda dal ...

Niscemi - al via da domani la sagra del carciofo : sei giorni di degustazioni - musica - Arte e spettacoli : Questi gli spettacoli e gli appuntamenti di maggiore rilievo del vastissimo programma della XXXVIII edizione della sagra del carciofo: 'The tempest' previsto sabato 7 aprile alle 21, in piazza ...

Viaggi & Turismo - Singapore : due mesi all’insegna dell’Arte e del food : Si conferma ricco e variegato il calendario di appuntamenti che attira a Singapore migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Tra le capitali asiatiche più moderne e all’avanguardia, la Città del Leone offre infatti ogni mese iniziative ed eventi dedicati a tematiche diverse: Singapore è sempre la destinazione perfetta, qualunque sia la propria passione! Durante i mesi di aprile e maggio le parole d’ordine saranno arte e cucina. ...

Nove viaggi nel tempo. Una mostra per scoprire l’Arte di Alcantara : Nove viaggi nel tempo. Alcantara e l’arte nell’Appartamento del Principe è il terzo episodio di un ciclo di mostre curate da Davide Quadrio e Massimo Torrigiani. Promossa dal Comune di Milano, da Palazzo Reale e da Alcantara è stata concepita per reinterpretare le stanze dell’Appartamento del Principe. Le qualità del materiale hanno ispirato il lavoro di dieci artisti, autori dei Nove viaggi nel tempo protagonisti della mostra. LEGGI ...

Verso l'archiviazione l'indagine sui 'furbetti del cArtellino' dell'Usl valdostana - AostaOggi.IT : AOSTA. Il pubblico ministero sarebbe in procinto di chiedere l'archiviazione per i sei dipendenti dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta di età compresa tra i 37 ed i 49 anni sospettati di irregolarità ...